Летището в Мюнхен възобнови работа

Закъснения на полетите се очакват целия ден

04.10.2025 | 10:43 ч. 0
Reuters

Reuters

Летището в Мюнхен вече възобнови работата си, след като засичането на дронове доведе до спиране на всички полети през нощта. Въпреки възобновената работа, пътниците са предупредени да очакват закъснения през целия ден, съобщава ДПА.

“Капацитетът сега постепенно се увеличава отново“, заяви говорител на летището. Той посъветва пътниците да проверяват статуса на полетите си при съответните авиокомпании, преди да тръгнат към летището.

В петък вечер въздушният трафик на второто по големина летище в Германия беше преустановен за втора поредна нощ като предпазна мярка, след като бяха засечени два дрона.

По данни на летището няколко полета са били пренасочени или отменени, а около 6500 пътници са били засегнати. Някои от тях е трябвало да прекарат нощта на летището, където им били осигурени походни легла, одеяла, напитки и закуски. / БТА

Мюнхен летище дронове заплаха възобновена работа полети закъснения
