IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Летището в Мюнхен отново беше затворено

Дронове са забелязани за втора поредна вечер

04.10.2025 | 07:40 ч. 0
Reuters

Reuters

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

Свързани статии

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени. "Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи. / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мюнхен международно летище затворено дронове отменени полети
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem