Летището в Мюнхен отново беше затворено

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени. "Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи. / БТА