Джей Ви Ванс и втората дама организираха вечеря за сем. Тръмп

Джей Ди Ванс спря либералните тролове, които се чудеха защо Доналд Тръмп не е бил виждан от три дни, със снимка на президента, първата дама Мелания и втората дама Уша Ванс.

"Винаги е хубаво, когато поканиш шефа на вечеря!", написа вицепрезидентът в социалната мрежа.

It's always a good time when you get to have the boss over for dinner! Usha and I were so grateful that President Trump and our lovely First Lady, Melania, could join us for dinner at the Vice President's Residence last night.🇺🇸 pic.twitter.com/8XDsXyj8oD — JD Vance (@JDVance) October 3, 2025

"Уша и аз бяхме толкова благодарни, че президентът Тръмп и нашата прекрасна първа дама Мелания успяха да се присъединят към нас за вечеря в резиденцията на вицепрезидента снощи“, добави Ванс.

По време на брифинга си в петък следобед, прессекретарят Каролайн Ливит беше помолена да отговори на искането на Хакийм Джефрис къде е президентът на САЩ.

"Както всички знаете, тъй като сте тук всеки ден, президентът буквално работи денонощно в момента“, продължи Ливит и добави: "Той има церемония по полагане на клетва, или вече я е имал. Днес има няколко срещи. Той буквално работи 24/7. Всеки, който работи на това място или го покрива, както всички вие, знае, че това е истина".

Тръмп за последно се появи пред пресата във вторник, преди спирането на работата на правителството тази седмица, което започна в полунощ.

В сряда, четвъртък и сега в петък Тръмп не проведе публични събития.

В четвъртък вечерта консервативният One America News излъчи интервю с президента, което беше записано предварително предния ден.

Също в четвъртък президентът заведе кортежа си до Военноморската обсерватория, за да вечеря с Ванс.

Срещата между двете семейства на САЩ беше частна и репортерите нямаха възможност да присъстват.

В петък Тръмп беше за кратко заснет седнал на бюрото Resolute от дългогодишната си помощничка Марго Мартин, докато тя споделяше видео на Ванс, изпълняващ клетвата на посланика на САЩ в Швеция, Кристин Торети.

Полагането на клетва на Торети остана закрито за пресата, след като тя беше два пъти отхвърлена от Сената по време на първия мандат на Тръмп, след като беше номинирана за посланик на САЩ в Малта.

По-късно в петък следобед прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сподели снимка на Тръмп, който записва видео в Овалния кабинет, предавайки последните новини за Газа. Репортери не бяха поканени в Овала за записа.

В края на август Тръмп прекара няколко дни преди празника Денят на труда, без да провежда публични събития, което предизвика фалшиви слухове онлайн, че е починал.

"Искам да благодаря на медиите. Те бяха много мили напоследък. Въпреки че аз все още съм тук“, каза президентът по време на вечеря през септември с технологични лидери.

По време на срещата си с OAN тази седмица, той беше попитан дали има големи планове преди междинните избори през 2026 г.

"Имам големи планове, искам да оцелея“, каза президентът през смях.