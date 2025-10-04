IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За пръв път: Япония ще има жена министър-председател

Такаичи заменя на поста премиера Шигеру Ишиба

04.10.2025 | 14:54 ч. 11
Reuters

Управляващата партия на Япония в събота избра бившия министър на икономическата сигурност Санае Такаичи за свой нов лидер, което я прави вероятно първата жена министър-председател на страната, съобщава CNN.

В страна, която се класира слабо в международен план по равенство между половете, Такаичи ще влезе в историята като първата жена лидер на дългогодишната управляваща консервативна Либерално-демократическа партия на Япония. Тя е един от най-консервативните членове на партията, доминирана от мъже.

Такаичи победи министъра на земеделието Шинджиро Коидзуми, син на популярния бивш министър-председател Джуничиро Коидзуми, на балотажа на вътрешнопартийния вот на ЛДП в събота.
Такаичи заменя премиера Шигеру Ишиба, тъй като партията се надява да си възвърне обществената подкрепа и да остане на власт след големите загуби на изборите.

Тя вероятно ще бъде следващият министър-председател на Япония, защото партията остава най-голямата в долната камара, която определя националния лидер, и защото опозиционните групи са силно разпокъсани.

ЛДП, чиито последователни загуби на парламентарни избори през последната година я оставиха в малцинство и в двете камари, иска да избере лидер, който може бързо да се справи с предизвикателствата в и извън Япония, като същевременно търси сътрудничество от ключови опозиционни групи за прилагане на своите политики.

