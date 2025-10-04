Френският премиер планира нов данък за хора с доходи над 250 000 евро годишно

Френският министър-председател Себастиан Лекорню планира данък, насочен към лица с годишни доходи над 250 000 евро, за да спечели подкрепата на социалистическата опозиция за държавния бюджет на правителството му за 2026 г., съобщи в събота финансовият ежедневник Les Echos.

Les Echos съобщи, че Лекорню планира две мерки, всяка от които е насочена към данъкоплатци, деклариращи доходи над 250 000 евро (300 000 долара) – или 500 000 евро за двойка – с цел да се съберат допълнителни 3 милиарда евро фискални приходи през следващата година.

Първата мярка ще бъде подновяване на еднократния данък, въведен от предшественика Франсоа Байру миналата година, CDHR (диференциален принос върху високите доходи) „минимален данък“, чиято цел е да гарантира, че всички засегнати домакинства с високи доходи плащат най-малко 20% от доходите си под формата на данъци, пише Reuters.

Малцинственото правителство също така иска да се бори с използването на холдингови компании като „касички“ от страна на супербогатите, като част от кампанията срещу данъчната оптимизация, водена от излизащата от поста министър на финансите Амели дьо Моншален.

Les Echos съобщи, че министерството на финансите е идентифицирало около 30 000 финансови структури, които попадат в обхвата на мярката, по-специално за осребряване на дивиденти, но без да ги преразпределя, така че да се избегне данъкът върху дивидентите.

Мярката за холдинговите дружества се очаква да донесе малко над 1 милиард евро за 2026 г., пише вестникът, добавяйки, че заедно с други мерки общата очаквана допълнителна вноска от най-богатите лица ще бъде между 4 и 4,5 милиарда евро.

Миналият месец Лекорню стана петият министър-председател на президента Еманюел Макрон за две години, след като парламентът отстрани Байру заради плановете му за съкращаване на бюджета с 44 милиарда евро през следващата година.

Без да дава много подробности, в петък Лекорню очерта данък върху богатството сред предложенията, целящи да спечелят подкрепата на левицата за бюджета за 2026 г., който социалистите нарекоха „недостатъчен“, без да затворят вратата за по-нататъшни преговори.