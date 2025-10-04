Гърция отбелязва спад в раждаемостта и ръст в разводите през 2024 г.

Гърция отбеляза по-нататъшен спад в ражданията през 2024 г., което засили опасенията относно демографската криза в страната. Според официалните данни, публикувани от Гръцката статистическа служба (ELSTAT), ражданията са спаднали с 4,2% в сравнение с предходната година, което подчертава тенденция, за която експертите предупреждават, че може да има дългосрочни последствия за обществото и икономиката, пише To Vima.

През 2024 г. са родени общо 68 467 деца, което е по-малко от 71 455 през 2023 г. Данните не включват мъртвородените деца, които през миналата година са били 454 — увеличение с 5,1 % спрямо 432 през 2023 г.

В същото време смъртните случаи са общо 126 916 през 2024 г., което е леко намаление от 0,9 % в сравнение с 128 101 през 2023 г. Смъртните случаи при кърмачета обаче са се увеличили до 261, което е повишило смъртността при кърмачета от 3,5 на 1000 живородени през 2023 г. до 3,8 през 2024 г.

По-малко бракове, повече разводи

Броят на сключените бракове също е намалял, като през 2024 г. са сключени 36 649 брака – спад от 9,2 % спрямо 40 351 през 2023 г. От тях 19 695 са религиозни церемонии, а 16 954 са граждански.

Регистрираните партньорства също са намалели, като през 2024 г. са общо 14 486, в сравнение с 15 069 през предходната година. Сред тях са 192 партньорства между мъже и 96 партньорства между жени. Браковете между лица от един и същи пол включват 101 между мъже и 81 между жени.

В същото време разводите са се увеличили. Съдилищата са разрешили 15 532 развода през 2024 г., което е с 2,8 % повече от 15 114 през 2023 г. От тях 82,4 % са по взаимно съгласие, 12,1 % са свързани с съдебни спорове, а за 5,4 % видът не е посочен. Забележително е, че две трети от разводите (66,4%) са за бракове, продължили поне десетилетие.

Съотношението между разводите и браковете се е повишило рязко, като през 2024 г. е било 42,4 развода на 100 брака. През 2023 г. този показател е бил 37,5, през 2022 г. – 33,4, през 2021 г. – 34,2, а през 2020 г. – 41,2.