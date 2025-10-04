Защо луната на Сатурн дава надежда за откриване на извънземни в задния двор на Земята?

От предварителни доказателства за обитаеми планети до изненадващото предположение, че междузвездната комета може да не е това, което изглежда, възможността за живот извън нашата Слънчева система отдавна дразни ума на учените и обществеността. Но експертите казват, че извънземни е по-вероятно да бъдат открити, ако търсим в собствения си заден двор, пише The Guardian.

Тази перспектива бе подновена в сряда, когато учените обявиха, че вероятността шестата по големина луна на Сатурн да е обитаема е нараснала, след като проучване установи, че Енцелад изхвърля по-широк спектър от въглеродни вещества, отколкото се е смятало досега.

„Много харесвам Енцелад, защото той притежава всички условия, необходими за еволюцията и процъфтяването на живот“, каза д-р Каролин Фрейсинет от Френския национален център за научни изследвания.

Освен сложни органични молекули и дълбок океан от течна вода, Фрайсинет отбелязва, че се смята, че луната на Сатурн има хидротермални отвори, които осигуряват източник на енергия, а pH, солеността и температурата на океана са в границите, считани за подходящи за живот.

Освен това, екзопланетата трябва да мине пред звездата си, за да могат инструментите да анализират атмосферата ѝ. И дори ако бъдат намерени предварителни доказателства, може да е трудно да се интерпретират или потвърдят.

Д-р Натали Каброл, директор на Центъра „Карл Саган“ в Института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), е съгласна с това.

За разлика от тях, близките тела като шестата по големина луна на Сатурн, която се намира на 1,27 млрд. км от Земята, могат да бъдат изследвани на място.

НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) планират мисии до Енцелад, а Фрейсинет работи върху инструменти за търсене на молекули на луната на Сатурн.

Но това не е единственото тяло извън Земята, където може да се крие живот в нашата Слънчева система. Сред другите основни претенденти е Европа, луна на Юпитер, за която – подобно на Енцелад – се смята, че има океан под ледената си кора.

Експертите бързо подчертават, че не става въпрос за изучаване на нашите небесни съседи вместо екзопланети, а по-скоро за това, че двете се допълват взаимно, като Карбол отбелязва, че Слънчевата система действа като „естествена лаборатория“ за събиране на данни. Това може да се използва за тестване на теории и изграждане на модели, които да помогнат на хората да разберат потенциалната обитаемост на новите типове светове, разкрити от екзопланетите.

„Мисля, че да гледаме в собствения си двор е печеливша стратегия“, каза д-р Йорн Хелберт, ръководител на секцията за Слънчевата система в ЕКА, добавяйки, че Енцелад е отличен пример за тяло, което показва всички признаци на обитаемост, които учените търсят и в екзопланетите.