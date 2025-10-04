Министерството на икономиката на Германия ревизира прогнозата си за растеж за тази година до 0,2% от по-ранната прогноза за нула, съобщи за Reuters източник, запознат с прогнозите.

Министерството прогнозира растеж от 1,3% за следващата година и 1,4% за 2027 г.

Най-голямата икономика в Европа отбеляза слаб растеж от началото на пандемията от COVID-19, последвана от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и въвеждането на митата от президента на САЩ Доналд Тръмп, като през 2023 и 2024 г. ще бъде в рецесия.