Първата суперлуна на 2025 г. ще освети небето следващата седмица

Първата суперлуна на 2025 г. ще освети нощното небе във вторник, 7 октомври, предлагайки на наблюдателите на небето по целия свят ослепителна гледка - ако времето позволява. Известна като „Жътварска луна”, тази пълна луна ще бъде най-голямата и най-ярката за годината, тъй като Луната достига най-близката си точка до Земята в своята орбита, пише Би Би Си.

Това бележи първата суперлуна от ноември 2024 г. и началото на три забележителни лунни събития, които ще продължат до декември. Явлението се случва, когато Луната е в перигея си - най-близката ѝ точка до Земята - което я прави да изглежда по-голяма и по-ярка от обикновено.

Името „Жътварска луна“ произлиза от дългогодишна традиция за именуване на пълните луни според природните и селскостопанските цикли. Обикновено пълнолунието през октомври се нарича „Ловджийска луна“, но тази година, тъй като изгрява по-близо до есенното равноденствие, то приема титлата Жътварска луна – период, исторически свързан със събирането на реколтата и подготовката за зимата.

Ако небето остане ясно, наблюдателите ще имат възможност да станат свидетели на едно от най-поразителните лунни явления на годината, като суперлуната ще свети ясно веднага след залез слънце.