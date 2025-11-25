Все още няма план за среща Тръмп-Зеленски

Засега няма планове за посещение на президента Володимир Зеленски в САЩ, но не са изключени други варианти, съобщиха от украинското посолство във Вашингтон за Kyiv Independent.

Изявлението идва след съобщения в американски медии, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди мирните усилия с американския си колега Доналд Тръмп.

Съобщава се, че Зеленски е трябвало да се срещне с Тръмп, за да обсъдят чувствителни части от подкрепен от САЩ мирен план, който предизвика негативна реакция заради налагането на условия, възприемани като силно облагодетелстващи Русия.

Първоначално предложението от 28 точки беше съкратено до 19 точки след консултации между украински и американски представители в Женева.

Делегациите на САЩ и Украйна, водени съответно от държавния секретар Марко Рубио и главния помощник на украинския президент Андрий Ермак, приветстваха първоначалните консултации като "продуктивни“ и заявиха, че ще продължат да работят по "актуализирана и усъвършенствана мирна рамка“, без да предоставят подробности.

CBS News съобщи преди това, че посещението на Зеленски ще зависи от резултатите от преговорите в Женева.

Първоначалният мирен план беше посрещнат с негативна реакция от европейските партньори и американските законодатели заради широките отстъпки, които той изискваше от Украйна, включително предаването на целия регион Донбас на Русия, намаляването на армията до 600 хиляди войници и отказването от стремежи за НАТО.

Докато Тръмп първоначално заяви, че очаква Украйна да подпише плана до Деня на благодарността - 27 ноември, Рубио по-късно сигнализира, че крайният срок може да бъде удължен и че документът все още подлежи на промени, докато мирните преговори продължават.

Неразкрит американски служител заяви пред The Washington Post, че Тръмп не е бил силно ангажиран с детайлите на първоначалния план и че "дори различни части на Белия дом не знаят какво се случва“.