Марко Рубио предупреди: Войната в Газа все още не е приключила

Скоро ще стане ясно дали "Хамас" е сериозна, посочи американският държавен секретар

05.10.2025 | 18:07 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че войната в Газа все още не е приключила, въпреки че Израел и палестинската групировка „Хамас“ са се съгласили с някои елементи от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Много скоро ще разберем дали „Хамас“ е сериозна или не, според това как ще протекат техническите преговори по отношение на логистиката“, заяви Рубио в предаването „Среща с пресата“ на "Ен Би Си Нюз", визирайки освобождаването на заложниците от Газа. (БТА)

