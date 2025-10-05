Марко Рубио предупреди: Войната в Газа все още не е приключила

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че войната в Газа все още не е приключила, въпреки че Израел и палестинската групировка „Хамас“ са се съгласили с някои елементи от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Много скоро ще разберем дали „Хамас“ е сериозна или не, според това как ще протекат техническите преговори по отношение на логистиката“, заяви Рубио в предаването „Среща с пресата“ на "Ен Би Си Нюз", визирайки освобождаването на заложниците от Газа. (БТА)