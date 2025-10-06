Как Китай тайно плаща на Иран за петрол и избягва санкциите на САЩ

Американските санкции правят почти невъзможно плащането на Иран за петрола му. Китай така или иначе е намерил начин да го направи, по споразумение, което до голяма степен е било секретно. Скритият канал за финансиране задълбочи икономическите връзки между двамата американски съперници, въпреки усилията на Вашингтон да изолира Иран.

Според настоящи и бивши служители от няколко западни страни, включително САЩ, бартерната система работи по следния начин: иранският петрол се доставя до Китай – най-големият клиент на Техеран – и в замяна подкрепяните от държавата китайски компании изграждат инфраструктура в Иран, пише WSJ.

Според официалните лица, кръгът се завършва с китайски държавен застраховател, който се нарича най-голямата агенция за експортно кредитиране в света, и китайска финансова организация, която е толкова потайно, че името ѝ не може да бъде намерено в нито един публичен списък на китайски банки или финансови фирми.

Споразумението, чрез заобикаляне на международната банкова система, осигури спасителен пояс за икономиката на Иран, засегната от санкциите. Според някои от официалните лица, миналата година през финансовия канал са преминали до 8,4 милиарда долара плащания за петрол за финансиране на китайските работи по големи инфраструктурни проекти в Иран.

Според оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ, Иран е изнесъл 43 милиарда долара, предимно суров петрол, миналата година. Западни представители изчисляват, че около 90% от този износ отива за Китай.

Китай е основният купувач на ирански петрол от 2018 г., когато президентът Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение от 2015 г. и възстанови американските санкции.

Две седмици след завръщането си в длъжност, Тръмп нареди използването на „максимален натиск“, за да принуди Техеран да ограничи ядрената си програма и да прекрати подкрепата си за съюзническите милиционерски групировки . Директивата имаше за цел да сведе до нула износа на ирански петрол.

Оттогава САЩ наложиха санкции на китайски физически лица и малки предприятия, но иранският износ за Китай продължи до голяма степен с неотслабваща сила.

Пекин също така предоставя политическа подкрепа на Иран . През септември китайският лидер Си Дзинпин беше домакин на иранския президент Масуд Пезешкиан на многонационална среща на върха и на военен парад, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея – група, обединена в опозиция срещу водения от САЩ световен ред .

Западните държави успяха наскоро да наложат отново международни санкции на Техеран , които бяха отменени съгласно ядрената сделка от 2015 г., европейски отговор на нарушенията на споразумението от страна на Иран. Китай и Русия заявиха, че този ход противоречи на международното право.

Китай също така смята санкциите на Вашингтон срещу Иран за незаконни. Но тъй като санкциите заплашват компаниите, които правят бизнес с Иран, със санкции, включително изключване от международната финансова система, Пекин внимава да не изложи големите си фирми на рискове от санкции. Китайските митнически власти не са докладвали за покупки на ирански суров петрол от 2023 г. насам.

В допълнение към санкциите срещу иранския износ на енергийни продукти, Вашингтон наложи санкции на повечето ирански банки, включително централната банка, което прави изключително трудно прехвърлянето на пари към Иран.

Системата, чрез която иранският суров петрол се обменя за изградена от Китай инфраструктура, включва два основни играча: голямата китайска държавна застрахователна компания Sinosure и базиран в Китай механизъм за финансиране, който всички служители наричат ​​Chuxin. Служителите са изградили разбирането си за системата чрез финансови документи, разузнавателни оценки и дипломатически канали.

В споразумението, според някои от служителите, контролирана от Иран компания регистрира продажбата на петрол на китайски купувач, контролиран от държавния петролен търговец Zhuhai Zhenrong, обект на американски санкции.

В замяна китайският купувач депозира стотици милиони долари всеки месец в Chuxin, съобщиха официални лица. След това Chuxin доставя средствата на китайски изпълнители, които извършват инженерни работи в Иран, по проекти, чието финансиране е застраховано от Sinosure. Sinosure служи като финансово спойващо звено, което държи проектите заедно.

Чусин не е сред близо 4300 банкови фирми, регистрирани от водещия регулатор на индустрията в Китай, и не може да бъде намерена в публично достъпни официални списъци на финансови фирми и фирмени регистри.

Иранският суров петрол, който достига до Китай, следва непряк път, за да прикрие произхода си, включващ трансфери от кораб на кораб и често смесване с петрол от други държави, казват правителството на САЩ и експерти от индустрията.

Sinosure, официално известна като China Export & Credit Insurance, е финансов инструмент на централното правителство на Китай, който подкрепя приоритетите на Пекин за международно развитие – мандат с особено значение в политически чувствителна зона като Иран.

Според компанията, Sinosure е подкрепила търговски и инвестиционни дейности по света на стойност над 9 трилиона долара към края на миналата година.

В Иран китайските инфраструктурни проекти обикновено са огромни, ръководени от държавата начинания, включително летища, рафинерии и транспортни проекти, управлявани от най-големите държавни банки и инженерни групи в Китай.

Китай е поел финансови ангажименти за над 25 милиарда долара за изграждане на инфраструктура в Иран между 2000 и 2023 г., според AidData, изследователска лаборатория в William & Mary в Уилямсбърг, Вирджиния. Sinosure е имала пряка роля в 16 от 54-те документирани сделки.

САЩ, които са използвали целенасочени санкции срещу китайски фирми, не са поставили в черен списък компании, извършващи гражданска работа в Иран. Нито пък са взели мерки срещу голяма китайска банка.

В отговор на въпроси, китайското външно министерство заяви, че не е запознато със споразумението, противопоставя се на „незаконните едностранни санкции“ и че международното право позволява нормално сътрудничество между държавите. „Джухай Женронг“ и „Синосуре“ не отговориха на исканията за коментар относно споразумението.

Рамката на Китай за извършване на инфраструктурни работи в Иран вероятно отразява документираното споразумение със Sinosure в Ирак, заяви изпълнителният директор на AidData Брад Паркс. Съгласно това 20-годишно споразумение Sinosure подкрепя китайското отпускане на заеми за китайски проекти в замяна на петрол.

Китайските инфраструктурни дейности в Иран са се увеличили след 25-годишното споразумение за партньорство от 2021 г. Проектите са от решаващо значение за Иран, който се бори да поддържа основни услуги, като водоснабдяване и електричество.

Иран успява да възстанови част от приходите си от продажби на петрол, като купува стоки директно от Китай. Според американски представители, Иран успява да върне част от приходите обратно в региона.