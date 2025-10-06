УНИЦЕФ: 85 милиона деца по света не посещават училище

Световният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври, учреден през 1994 година в чест на подписването на Препоръката за статута на учителите, изготвена в Париж на 5 октомври 1966 година.

Учителите, според УНИЦЕФ, са в основата на качественото образование, но индустрията продължава да страда от недостиг на инвестиции и по-малко ученици.

Според доклад на Детския фонд на ООН от 2024 г., само 31% от страните са имали ефективни системи за професионално развитие на учителите - по-малко от половината от целта от 64%.

В световен мащаб, според доклада, броят на децата и младите хора, които не посещават училище, е около 265 милиона в продължение на десетилетие, но последните оценки показват, че ДМХ се е увеличил до 272 милиона през 2023 г.

Според УНИЦЕФ, официалната помощ за развитие за образование ще намалее с 3,2 милиарда щатски долара, което е с 24% по-малко от 2023 г. Това намаление би увеличило броя на децата, които не посещават училище, по света от 272 милиона на 278 милиона.

"Никое дете не трябва да бъде лишено от правото да учи и да гради бъдеще: осигуряването на обучени, мотивирани и подкрепяни учители означава не само предлагане на знания, но и защита, надежда и възможности за живот“, каза Никола Грациано, президент на Uncief Италия.

85 милиона деца не посещават училище

Разглеждайки данните за децата, които не посещават училище, УНИЦЕФ изчислява, че 234 милиона деца се нуждаят от подкрепа за достъп до качествено образование, което е увеличение с 35 милиона през последните три години.

Положението в Газа е особено остро, където към юли 2025 г. 1 466 000 деца срещат трудности при получаване на образование. До юни 2025 г. са засегнати 588 училищни сгради, от които 538 в ивицата Газа (95,4%) и други 50 на Западния бряг.

В Судан повече от 17 милиона от 19-те милиона деца в училищна възраст не са посещавали училище. В Хаити ескалиращото насилие от страна на банди и гражданските вълнения са оставили над 1,4 милиона деца в спешна нужда от образователна подкрепа.

"Инвестирането в учителите означава инвестиране в бъдещето“, заяви УНИЦЕФ, обяснявайки, че ще продължи да работи, така че всеки учител да бъде подкрепен, всяка класна стая да бъде приобщаваща и всяко дете, навсякъде по света, да има възможност да учи.