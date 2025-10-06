Грета Тунберг и участници във флотилията "Сумуд" кацнаха в Атина

Министерството на външните работи на Гърция потвърди в съобщение, че 27 гръцки граждани, участвали в глобалната флотилия "Сумуд", която превозваше хуманитарна помощ за Газа, са пристигнали със специален полет за репатрирането им в Атина, предаде АНА-МПА.

В съобщението се посочва, че полетът, осъществен от Министерството на външните работи на Гърция в координация с посолството на Гърция в Тел Авив, е осигурил също така трансфера на 134 граждани от 15 европейски страни.

Електронното издание на в. "Катимерини" отбелязва, че шведската активистка Грета Тунберг е част от групата участници във флотилията "Сумуд", които пристигнаха в Атина днес.

Сред тях са и 15 италиански граждани, според италианския външен министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс.

Десетки хора се събраха на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, за да приветстват активистите, като носеха палестински знамена и скандираха лозунги, отбелязва гръцкото издание.

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които България, предаде по-рано днес Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството./БТА