Ердоган: Турция прави първите стъпки за обща азбука на тюркоезичните държави

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че Турция прави първите си стъпки за използване на обща азбука от тюркскоезичните държави. Изказването му дойде на среща на Организацията на тюркските държави, която се провежда в Азербайджан и което беше излъчено на живо в профила му в социалните мрежи. Ердоган обяви, че първата стъпка в тази посока е направена с отпечатването на тази азбука на творба, посветена на киргизкия писател Чингиз Айтматов.

Подобни стъпки за уеднаквяване на правописа и използване на обща азбука целят културно и икономическо сближаване на народите.

Сред основните теми в речта на турския президент бяха енергийната сигурност, инвестициите в технологиите, изкуствения интелект, транспортните връзки. В този контекст Ердоган заяви, че Турция подкрепя всички усилия за осигуряване на стабилност и мир в региона.

По традиция турският президент осъди действията на Израел и изрази подкрепа за териториалната цялост на Сирия. Той приветства също така мира между Азербайджан и Армения, както и споразумението между Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан, свързано с мястото, където границите им се срещат.

Ердоган подчерта, че коридорът в Каспийския регион трябва да води до постигането на още по-добри икономически резултати.

Наред с това турският президент изрази задоволството си от присъствието на форума на унгарския премиер Виктор Орбан и президента на Република Северен Кипър Ерсин Татар.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)