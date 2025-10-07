Вучич: Няма какво да разговаряме със САЩ, ще се обърнем към Русия

Белград „няма повече за какво да говори“ с Вашингтон относно ново отлагане на американските санкции срещу сръбската държавна петролна компания НИС – вместо това ще се водят преговори с Русия за бъдещето на концерна. Това заяви сръбският президент Александър Вучич, предаде БГНЕС.

„Няма да има нито почивка, нито сън – предстоят много трудности и тежки решения, но ще се постараем да защитим страната си. От друга страна, се надявам, че компанията няма да уволни голям брой служители. Във всеки случай ще разговаряме с руснаците за всичко, защото с американците вече няма за какво да говорим“, каза Вучич, цитиран от РТС.

Президентът на Сърбия заяви още, че Европейският съюз ще се присъедини към американските ограничителни мерки срещу НИС, а хърватският оператор на Адриатическия петролопровод – компанията JANAF – скоро ще прекрати доставките на суров петрол по него.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова обяви на 2 октомври, че Москва е в постоянен контакт с Белград и заедно обсъждат с Вашингтон възможните решения около санкциите срещу НИС.

Санкциите на САЩ бяха въведени през януари заради мажоритарния руски дял в компанията, но влизането им в сила се отлагаше всеки месец. До момента те са отлагани шест пъти, последно до 1 октомври, а впоследствие срокът бе удължен още с осем дни – до 8 октомври.

Американските мерки целят да ограничат финансирането на войната в Украйна чрез приходи от руските енергийни компании.

Въпреки промените в структурата на компанията, НИС остава под руски контрол. През септември „Газпром“ формално се оттегли, но неговата дъщерна компания „Интелиджънс“ от Санкт Петербург придоби 11,3% от акциите. Най-голям дял продължава да държи „Газпром нефт“ – 44,9%, докато сръбската държава притежава 29,9%. Останалите акции са при дребни акционери.