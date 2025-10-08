Усмихнати работници и невредими войници: Севернокорейската пропаганда достига до Москва

За тези, които са свикнали с руската пропаганда, севернокорейската пропаганда е глътка свеж въздух в московските художествени галерии. Всеруският музей на декоративните изкуства в момента е домакин на изложбата "Корейската народнодемократична република: Страна на велик народ" - витрина на изкуствата на новия съюзник на Москва в споровете ѝ със Запада. Една част от тази изложба отдава почит на участието на севернокорейски войници, подкрепящи Русия, във войната в Украйна, сътрудничество, което Кремъл някога отричаше. Другата част показва стотици мъже и жени в техните фабрики и работилници. Всички те, абсолютно всички, с усмивка от ухо до ухо, пише в анализ за испанския El Pais Хавиер Куеста.

С изложбата, отворена от 9 септември до 10 октомври, Северна Корея потвърждава съюза си с Русия и се опитва да се измъкне от остракизма си. И това се оказва успех, съдейки по броя на посетителите в залите седмици след откриването ѝ.

Двойка спира във входното антре. Мъжът, носещ фуражка с двуглав орел – символ на Москва като предполагаем духовен наследник на Византийската империя, Третият Рим между Европа и Азия – сочи каска, нарисувана на картина. Върху предмета е изобразено украинско знаме и лежи обърнат с главата надолу в краката на взвод севернокорейски войници. Войниците позират предизвикателно сред руините на горящ град в Курска област в Русия, където останките на горящ танк носят същото синьо-жълто знаме отстрани.

Стилът на тази и няколко други картини в изложбата наподобява "Военните истории", нарисувани от испанския карикатурист Бойскар по време на ерата на Франко. Единственото нещо, което се променя осем десетилетия по-късно, са "героите" и "врагът": ако в комиксите на следвоенната диктатура от 40-те и 50-те години на миналия век това е бил комунизмът, то в Москва на 21-ви век това е Западът.

Според западни оценки, Ким Чен Ун е изпратил около 15 000 войници при Владимир Путин преди година, след като украинските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу руски регион за първи път, откакто страната им беше нападната през 2022 г. В замяна Москва помогна на Пхенян с ядрената му програма.

На практика нито една от творбите не показва кръв. Картините не показват осакатявания или трупове, а по-скоро невредими севернокорейски войници в действие, невредими сред експлозии и куршуми или празнуващи победата. Само една картина, "Давайки безценен живот", предлага образа на севернокорейски войник, убит при нападение над бункер, с изражение, смесено от неподчинение и свирепост. Мъжът има пушка, прикрепена към гърба му. "Героят изпълнява патриотичния си дълг по заповед на Върховния главнокомандващ Ким Чен Ун", обяснява плакатът на музея.

"Това не е пропаганда, това е част от историята на Северна Корея, от нейното културно наследство", казва Илия, наскоро завършил електроинженер и университет. "Това е истинско представяне на случилото се. Нещо, което си струва да се знае и помни; това е исторически паметник", казва той за колекцията.

Руски войник каза пред този вестник преди месеци, че неговите другари са шокирани от войнствения характер на Северна Корея: "Получават заповед и те я изпълняват без колебание, дори и да понесат тежки жертви. И си вземат много поуки от новата война при Курск", обясни той.

Приятелката на Илия, Марина, специалист по Азия, също аплодира изложбата. "Много ми харесва. Има много ярки цветове и мисля, че не показва толкова пропаганда, колкото вътрешния живот на хората, техните преживявания", казва тя, застанала до картини, изобразяващи всички усмихнати, жизнерадостни севернокорейци и един Пхенян, толкова напреднал, колкото или дори повече от Москва и Ню Йорк. "Градовете в тези картини може би отразяват техните стремежи, техните мечти", съмнява се Марина.

Двама млади мъже, които наскоро се преместиха в Москва от сепаратисткия украински регион Донецк, също похвалиха изложбата.

"Това са добри патриотични произведения", твърди 17-годишният Артьом. "Ще ви разочаровам", продължава той. "Всяка страна се опитва да покаже добрата си страна. Журналистите отиват в Северна Корея, за да покажат лошата, но нека бъдем честни и да направим същото с Европа."

Артьом смята, че е прекрасно, „че показват живота на обикновените хора“. „Това е необходимо в контекст, в който Северна Корея е подложена на такъв силен натиск“, добавя той, преди да обясни, че режимът на Ким „има на своя страна Китай, който се отнася към него като към марионетка; Южна Корея, която постоянно го провокира; и Япония и Съединените щати, които твърдят, че това е опасност“.

"Единственото, което наистина ѝ е останало на Северна Корея, е да демонстрира военната си мощ“, отбелязва младият мъж. В съседната стая безброй произведения показват десетки севернокорейски артилерийски оръдия, откриващи огън, няколко изтребителя, бомбардиращи остров, и ракети и ракети, излитащи в небето.

Възрастна жена и нейният внук са изобразени в друга картина в същата стая, „Сателитът на нашето щастие “. Момчето държи танк в ръка и се усмихва на новината, която баба му му съобщава. Тя се отнася до изстрелването на шпионския спътник Malligyong-1 през 2023 г. Това изстрелване, между другото, се е провалило . Устройството се е озовало в Жълто море, според държавната информационна агенция на Северна Корея KCNA.

Стратегическо партньорство

На входа на изложбата виси голяма снимка на лидерите на руския и севернокорейския режим, Путин и Ким . Двамата лидери си стискат ръцете по време на двустранната среща на върха през 2024 г., където подписват „всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство“, което включва клауза за взаимна отбрана. Същият договор, който Москва по-късно ще сключи с Техеран, който ще се провали, когато Израел и Съединените щати бомбардират Иран.

"Нашите страни са обединени от дългогодишно приятелство. В продължение на десетилетия ние предоставяме многобройни подкрепи на нашия съсед", каза екскурзовод пред група посетители.

Официалното севернокорейско изкуство е очевидно вдъхновено от съветските произведения и акцентира върху лозунги, които също са част от режима на Путин, като например искането за единство около президента за народ, разделен между лоялисти и предатели.

До снимката на Ким и Путин виси друг акцент от изложбата, „Страна на единодушие и солидарност“ - картина, която изобразява зрелищните празненства на режима на централния площад на Пхенян, площад „Ким Ир Сен“.

"Те използват площада за всякакви паради и събития, които изискват големи тълпи. Понякога има демонстрации, където стотици хора се редят на опашка, за да се регистрират", добавя екскурзоводът, без да споменава бруталните репресии от страна на севернокорейския режим. При тази диктатура стачките и протестите се плащаха с кръв.