Утре Тръмп ще премине рутинен годишен преглед

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще премине утре "рутинен годишен преглед" в медицинския център "Уолтър Рийд", предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом.

Тръмп ще посети медицинския център, за да се срещне и да разговаря с американски военнослужещи, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Докато е там, президентът Тръмп ще направи рутинния си годишен преглед", отбеляза Левит, като добави, че след това американският лидер ще замине за Близкия изток във връзка с преговорите за преговорите за мир в Газа.

Тръмп, който е на 79 г., е най-възрастният човек, избиран за президент на САЩ.

През юли Белият дом разкри, че Тръмп има оток в долната част на краката и синини по дясната ръка, след като се появиха снимки на президента с подути глезени и грим, покриващ засегнатата част от ръката му.

Неговият лекар, капитанът от военноморските сили Шон Барбабела, по това време заяви, че медицинските изследвания са показали, че проблемът с краката се дължи на "хронична венозна недостатъчност". Това е доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70 години. Барбабела отбеляза, че синините по ръката на Тръмп са резултат от леко възпаление на меките тъкани, причинено от честото ръкуване и употребата на аспирин, който президентът приема като част от "стандартната си профилактична схема за сърдечно-съдови заболявания".

Оттогава Белият дом омаловажава опасенията за здравето на Тръмп. Той посети военната болница "Уолтър Рийд" през април за първия си медицински преглед, след като пое президентския пост. Тогава изследванията показаха, че той има нормален сърдечен ритъм и няма сериозни здравословни проблеми.