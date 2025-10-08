На борда на Air Force One: Тръмп никога не спи, буди журналисти, за да говори с тях

Кейтлан Колинс, репортер от CNN, разкри кое е най-лошото нещо при пътуване по света с президента на САЩ Доналд Тръмп на борда на правителствения Air Force One. Главният кореспондент на Белия дом заяви, че екипът му се затруднява да се справи с необичайния график за сън на президента, особено при полети на дълги разстояния.

"Той не спи по време на тези пътувания и сякаш отиваш в Азия с идея да спиш преди това пътуване, но Тръмп винаги е буден и говори", каза Колинс по време на участие в подкаста на Джейсън Тартик "Trading Secrets“ в понеделник. "Той ще ги накара да събудят персонала, ако спи, защото иска да говори с тях", обяснява кореспондентът на Белия дом.

Колинс споменава история от май 2019 година, която е написала със старши репортера на CNN Кевин Липтак по време на първия мандат на Тръмп, в която петима служители описват престоя си на борда на Air Force One като "държане в плен“.

"Имах източник, който каза, че никога не искаш да си на борда на Air Force One по време на пътуване, и аз попитах: "Защо? Човек би си помислил, че би искал да си в оста на властта, близо до Тръмп", каза Колинс в подкаста.

Служителите рутинно са били събуждани, докато спят, за да може Тръмп да говори с тях за предстоящи срещи или как трябва да реагира на нещо негативно, казано за него в медиите.

В доклада се твърди също, че Тръмп е превключил всички телевизори на Fox News и че е прекарвал часове в преглед на кабелни новинарски предавания, които са били записани за него.

Журналистите са били будни с часове и често не са могли да убедят Тръмп да отиде при Мелания в личните им помещения за почивка. По това време, Air Force One не е имал разгъващи се седалки, както е обичайно в бизнес класата на търговските полети, за никого освен за Тръмп и първата дама.

Така че помощниците са били принудени да намерят най-близкия диван или офис стол. Най-подготвените сред тях си носели постелки за йога, за да могат да спят на пода с известен комфорт.

Репортажът на CNN се задълбочи в странните навици за сън на Тръмп като тогавашен седемдесетгодишен човек. Президентът е спал само по четири до пет часа на нощ в Белия дом и дори по-малко от това, когато е бил във въздуха.

Съвсем наскоро главният прокурор Пам Бонди коментира графика за сън на Тръмп, предполагайки, че той все още работи с малко или никаква почивка. "Никой от нас не може да се справи с него, не знам как го прави. Искам да кажа, никой от нас не знае кога спи“, каза Бонди в подкаста на Кейти Милър на 15 септември.

"Той работи през цялото време", добави Бонди.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също сподели за бодърстването на президентът и каза, че Тръмп му се обажда посред нощ или рано сутрин, което понякога го кара да се чуди дали изобщо спи.

Самият Тръмп често се е хвалил, че не спи много и дори го е рекламирал като начин да се издигне като бизнесмен в книгата си от 2004 година "Мисли като милиардер“.

"Не спи повече, отколкото е необходимо“, пише той. "Обикновено спя около четири часа на нощ. Лягам си до 1 часа сутринта и ставам, за да чета вестници, в 5 сутринта. Това е всичко, от което се нуждая и ми дава конкурентно предимство", споделя в книгата си президентът на САЩ.