Видял чат с друг: 61-годишен от Илинойс ритал до смърт 35-годишната си съпруга

Мъж от Илинойс бе признат за виновен в убийство от първа степен, след като пребил до смърт съпругата си заради съобщения, които открил в телефона ѝ.

Полицията и пожарната в Нейпървил получили сигнал за жена, която не показва признаци на живот. На място била открита 35-годишната Хонгян Янг. Тя била откарана в местна болница, където лекарите само констатирали смъртта ѝ.

В хода на разследването било установено, че вечерта преди това съпругът ѝ, 61-годишният Алън Уанг, видял в телефона ѝ текстови съобщения от друг мъж. Според обвинението той започнал да я рита многократно в спалнята. На следващия ден техен роднина подал сигнал на спешния телефон, след като жената вече спряла да диша.

Първоначално Уанг бил обвинен в утежнено домашно насилие, но след като аутопсията потвърдила, че смъртта на Янг е вследствие на тежка травма, причинена от побоя, обвинението било променено. Той бил официално подведен под отговорност за две обвинения в убийство от първа степен.

Съдът призна Уанг за "виновен".

Щатският прокурор на ДюПейдж Боб Бърлин благодари на полицията в Нейпървил за „тяхното прецизно и професионално разследване на смъртта на Хонгян Янг“ и подчерта, че присъдата „гарантира, че г-н Уанг ще понесе отговорност за бруталното убийство на съпругата си“. Той използва случая, за да акцентира и върху мащабите на домашното насилие.