Мирният план за Израел и Хамас не решава дълбоките причини за конфликта

"Хамас" и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план, според който всички заложници ще бъдат освободени, а Израел ще изтегли войските си до уговорената линия.

"Рисковете са свързани с това доколко ще има пълно изтегляне на израелската армия от Газа и дали няма да има ново подновяване на атаките. Това са основните опасения, които се изтъкват от палестинската страна", каза международният анализатор д-р Мариан Карагьозов в студиото на "България сутрин".

От Тел Авив журналистът Весела Райчинова описа обстановката в страната като емоционална и напрегната. Израелските медии съобщават за вълна от радост и сълзи сред семействата на заложниците, но и за страхове, че споразумението може да бъде нарушено.

"Няма данни към момента за бомбардиране от страна на израелската армия. Напротив - последните актуализации сочат, че армията изключително предпазливо се подготвя за изтегляне. Очаква се обаче, ако има провокация от страна на "Хамас", израелската армия да бъде нащрек", заяви Райчинова пред Bulgaria ON AIR.

Тежката цена на мира

Журналистът посочи, че в Израел сделката се възприема с надежда, но и с тежко чувство - цената за мира включва освобождаването на палестински затворници, много от които са обвинявани в терористична дейност.

Д-р Мариан Карагьозов изрази друго мнение.

"Първо трябва да погледнем в исторически план и ще видим, че през март месец предишното споразумение за примирие беше нарушено от Израел, не от "Хамас" и палестинската съпротива. Второ, когато говорим за тежката цена - да, разбира се, израелските цивилни жертви са тежка цена, но не бива да забравяме и 220 хиляди убити, осакатени и ранени палестинци в Ивицата Газа. Това е поне 10% от населението - това са минималните данни", коментира д-р Карагьозов.

Анализаторът постави въпроса и за палестинските затворници, които ще бъдат освободени.

Сред тях може да има и високопоставени политически фигури, чието освобождаване е чувствителна тема за израелското общество.

И двамата гости бяха единодушни, че мирният план не решава дълбоките причини за конфликта.

Д-р Карагьозов отбеляза, че в документа няма реални механизми за създаване на палестинска държава, а израелското правителство нееднократно е заявявало, че се противопоставя на такава перспектива.

Райчинова акцентира върху ролята на "Хамас", който от години контролира живота в Газа чрез страх и насилие.

Тя изрази мнение, че една от целите на новия план е именно изолирането и отслабването на организацията.