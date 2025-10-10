Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), посланикът в Обединеното кралство Валери Залужни заяви, че не подкрепя провеждането на избори по време на война и няма връзка с политически проекти или партии. Той обяви това във Facebook.

"Не признавам никакви идеи за провеждане на избори по време на война. Всеки, който получи предложение от някой с моето име да се включи в каквито и да е процеси чрез каквато и да е организация, трябва да го докладва на правоохранителните органи. Не създавам щабове или партии и по принцип нямам връзки с никоя политическа сила“, подчертава Залужни.

Той също така критикува украинските медии за разпространението на непроверена информация и отбеляза, че това често се случва синхронно с руската пропаганда.

"Врагът, без да е спечелил победа на фронта, използва съвременни възможности – анонимни източници, ботове и медии – за да разпръсне нашето общество и да ни подготви за изборите за Държавната дума на страната, докато ни убива“, добави Залужни.

Дипломатът подчерта още, че докато войната продължава, изборите за държавни органи в Украйна са невъзможни.

Припомняме ви, че по-рано френският портал Intelligence Online писа, че посланикът на Украйна във Великобритания Валери Залужни е отправил апел към няколко висши военни офицери да се присъединят към неговата парламентарна листа в случай на номинацията му за поста президент.