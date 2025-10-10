Какво се случи с всички руски танкове?

В края на Студената война през 1991 г. Съветският съюз беше най-големият оператор на танкове в света, с флот от приблизително 64 000 модерни и полумодерни танка. Въпреки че значителен брой от тях бяха на склад, той все още се смяташе за значителна сила, към която Съветската армия можеше да се обърне в случай на война срещу НАТО, пише за TNI журналистът Петер Сичиу.

След разпадането на Съветския съюз Русия наследи по-голямата част от своите танкове. До 2020 г. обаче този брой беше намалял до приблизително 12 000 машини. Този брой все още беше почти двойно по-голям от флота на танковия флот на американските военни и включваше значителен брой основни бойни танкове (ОБТ) Т-72, ​​Т-80 и Т-90, които се смятаха за високоспособни и ефективни машини. Те бяха допълнително подсилени от дълбоки резерви от над 7300 танка от Студената война, които можеха да бъдат използвани при необходимост.

От февруари 2022 г. Кремъл понесе огромни загуби в бронирана техника. Подобно на много други неща, свързани с украинския конфликт, това вероятно беше неочаквано; припомнете си, че руските сили влязоха в Украйна, носейки парадни униформи за парад, вместо екипировка за студено време, и изглежда бяха изненадани, когато украинците започнаха да отвръщат на огъня. Три години война по-късно Москва е използвала толкова значително танковите си резерви, че сега има съобщения, че запасите са почти изчерпани. Въпреки че Кремъл настоява, че няма проблеми с подмяната на танкове, заслужава да се отбележи, че през 2022 г. танковите резерви на Русия са били съхранявани в 24 бази в цялата страна и днес функционират само девет такива съоръжения.

Тъй като войната в Украйна вероятно ще продължи поне до 2026 г., тъй като мирните преговори на практика не са постигнали напредък, не е ясно колко още изтощение може да понесе Русия. Последните разузнавателни данни с отворени източници показват, че Русия разполага само с 2887 танка на склад днес и повече от половината от тях са в лошо състояние. По-малко от една четвърт могат да бъдат класифицирани като „използваеми“ на бойното поле. По-малко от 100 са били сравнително модерните основни бойни танкове Т-80, а останалите включват остарели танкове Т-62, Т-64 и ранни модели Т-72.

Ситуацията може да бъде дори по-лоша

Русия вече е изтеглила повече от 4400 от по-старите си танкове от складове, но това не е допринесло много за постигането на бърза или убедителна победа. В някои случаи тези машини са били преместени от складове в депа на фронтовата линия и след това унищожени, заловени или изоставени. Времето, енергията и парите, похарчени за възстановяване на танковете в експлоатация, едва ли са си стрували.

Руската армия многократно е струпвала танковете си за атака, с която се е надявала да пробие фронтовите линии и да донесе окончателна победа. Всеки път досега това усилие се е проваляло – още един начин, по който продължаващият конфликт трагично отразява много аспекти на Първата световна война, където огромни количества хора и материали са били пропилени от двете страни, без да се получи почти нищо. Украинските войски също имат своя дял от грешки през цялата продължаваща война, но Кремъл е този, който продължава да повтаря грешките си, дори след близо четири години война.

Проблемът се утежнява от факта, че, както Дейвид Акс писа тази седмица, производството на танкове в Русия също „се срива“ – което означава, че ще бъде много по-трудно за руската армия да замени настоящите загуби на бойното поле. Тази ситуация може да продължи дори след като войната евентуално приключи.

Това може да доведе до това Кремъл да продължи да ремонтира танкове, които други страни биха изпратили на металобрух. Ремонтът на стар танк, дори и в лошо състояние, може да бъде по-лесен и по-малко времеемък от изграждането на нов. Това обаче може да не е толкова икономично – което може би е последното съображение защо дори тези 4000 танка в лошо състояние не са изпратени на фронтовата линия, поне не все още.

Въпреки това, предвид състоянието на руската армия, може би е въпрос на това кога, а не дали, дори най-старият от танковете ще се върне в действие. Ако има някакъв начин да бъдат накарани да работят, има голяма вероятност вече да се обмислят варианти за действие.