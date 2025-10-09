Нова тактика за набиране на войници в Русия: Обещават им да не ги пращат на фронта

Русия е засилила кампанията си за набиране на войници по договор през 2025 г., според нов доклад на лондонския мозъчен тръст OpenMinds, публикуван на 8 октомври. В него се отбелязва, че през първата половина на 2025 г. броят на обявите за набиране на персонал в руските социални медии се е увеличил с повече от 40% в сравнение със същия период на миналата година.

Кампанията е изместила фокуса си от масовата мобилизация, наблюдавана през 2022–2023 г., към целенасочено набиране на персонал за така наречените „небойни“ роли.

Тези позиции, често за шофьори, техници и логистичен персонал, се рекламират като „безопасни“ или „тихи“ варианти за служба.

И все пак анализаторите на OpenMinds предупреждават, че подобни описания могат да бъдат подвеждащи:

„Тези обяви често действат като първоначални входни точки за новобранци, които по-късно могат да бъдат прехвърлени в бойни части.“

Докладът също така наблюдава промяна в посланията, с нарастваща употреба на фрази като „Тилови части“, „Нещурмови дивизии“ и „Служба далеч от фронта“. До средата на 2025 г. около 20% от всички обяви за работа, свързани с военните, включват такива термини – значително увеличение спрямо предишни години.

Освен това Русия обяви есенната си кампания за наборна военна служба, като призовава над 130 000 граждани за задължителна военна служба.

По-рано беше съобщено, че Русия е започнала нова вълна от набиране на индийски граждани във въоръжените си сили, често чрез измама и принуда.