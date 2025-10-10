Специалните сили на армията на САЩ се готвят за следващата война с Русия

Операторите на Специалните сили на армията на САЩ са специализирани в неконвенционални военни действия и външна отбрана. През лятото, Зелените барети на армията работиха с европейски части за специални операции в подготовка за конфликт с Русия, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

По време на две отделни обучения, едно в Съединените щати и друго в Европа, операторите на Специалните сили на армията работиха с полски и британски сили за специални операции.

Учението в Полша се фокусира върху техники за въздушна мобилност, включително въвеждане и извличане с хеликоптери CH-47 Chinook. Целта на съвместното обучение за специални операции беше да се подобри оперативната съвместимост, интеграцията и бойните способности между американските специални оператори, конвенционалните армейски авиационни части и силите за специални операции на НАТО.

По време на едно конкретно обучение, армейски CH-47 Chinook влезе и вдигна тактическо превозно средство за специални операции, преди да излети. В друго тренировъчно събитие, хеликоптер CH-47 прелетя над водите на езеро, позволявайки на американски и полски командоси да се качат безопасно и да започнат симулирано насочване към целта. След това CH-47 Chinook извърши още едно ниско преминаване, позволявайки на командосите безопасно да се измъкнат от целта си.

Въздушната мобилност е ключова за ефективните специални операции. Въпреки че американските военни разполагат със специално ротационно авиационно подразделение за тази цел, 160-ти армейски авиационен полк за специални операции, „Нощните преследвачи“, оперативните изисквания често изискват конвенционалните армейски, военновъздушни, морски и дори военноморски хеликоптерни подразделения да превозват специални оператори. Тренировъчни събития като това предлагат отлична възможност на конвенционалните екипажи да се запознаят с трудностите на мисиите за специални операции.

В отделно тренировъчно събитие само няколко седмици по-рано полски и британски специални оператори посетиха щаба на 10-та група специални сили в Колорадо и работиха заедно в продължение на три седмици. Тяхното обучение завърши с последно мащабно учение с директни действия, в което няколко различни екипа се събраха в комплекс, превзеха или унищожиха ценна цел и проведоха експлоатиране на чувствителни обекти за получаване на разузнавателна информация.

Въпреки че това конкретно кулминационно учение наподобяваше операции, провеждани от американските специални части в Ирак, Сирия и Афганистан, то има приложимост и в ситуация на почти равностойна война.

Полските специални части са работили и са се сражавали рамо до рамо с американските си колеги няколко пъти в миналото. Полските бойни подводници Grom, например, участваха в нахлуването в Ирак през 2003 г., сваляйки иракска нефтена платформа в Персийския залив. Полски командоси също бяха разположени в Афганистан, борейки се с бойците на талибаните и Ал Кайда.

Офицерите от Визионерската армия видяха, че в потенциална война със Съветския съюз руските армии вероятно ще превземат големи територии от Западна Европа, преди да бъдат спрени. Такъв сценарий би създал възможност за малък екип от командоси да останат или да се инфилтрират зад съветските линии и да водят партизанска кампания, атакувайки снабдителни линии и други важни военни цели. На Зелените барети дори беше дадена уникална ядрена роля.

Американските военни проектираха преносима ядрена бомба, MK54 Специален атомен разрушител (SADM), която можеше да се побере в специална раница и назначиха някои ръчно подбрани екипи на Зелените барети като отряди „Зелена светлина“, които щяха да се разположат зад съветските линии и да взривят ядрените си раници.

Повече от 30 години след края на Студената война, 10-та група от специални сили отново се готви за конфликт с Русия.