Пакистански талибани извършиха атаки срещу силите за сигурност, 20 души загинаха

Пакистанските талибани поеха отговорност за смъртоносни атаки в няколко северозападни района, при които загинаха 20 служители по сигурността и трима цивилни. Атаките, които включваха самоубийствен атентат срещу полицейско училище, бяха извършени в петък в няколко района на провинция Хайбер Пахтунхва, която граничи с Афганистан.

Насилието в Хайбер Пахтунхва се засили след изтеглянето на водените от САЩ войски от съседен Афганистан през 2021 г. и завръщането на талибанското правителство в Кабул.

В граничния район Хайбер бяха убити 11 войници и 7 полицаи, след като атентатор самоубиец блъсна кола с експлозиви, в портата на полицейско училище, последвано от нападение с огнестрелно оръжие. Петима души, включително трима цивилни, бяха убити при отделен сблъсък в район Баджаур, съобщиха служители по сигурността пред AFP в събота.

Пакистанските талибани в лицето на партията Техрик-е-Талибан (TTP) поеха отговорност за атаките в съобщения в социалните медии. Групировката е отделна от афганистанските талибани, но е тясно свързана с тях.

Атаките дойдоха часове след като афганистанското талибанско правителство обвини Пакистан в „нарушаване на суверенната територия на Кабул“, ден след като в столицата бяха чути две експлозии. Пакистан не каза дали стои зад експлозиите в Кабул, но заяви, че има право да се защити от нарастващата гранична екстремистка активност. Исламабад обвинява Афганистан, че не е прогонил бойци, използващи афганистанска територия за извършване на атаки срещу Пакистан - обвинение, което властите в Кабул отричат. ТТП и нейните филиали стоят зад по-голямата част от насилието в Пакистан, насочено до голяма степен срещу силите за сигурност. Включително за атаките в петък, най-малко 32 пакистански войници и трима цивилни са били убити само тази седмица в граничните райони, пише БГНЕС.