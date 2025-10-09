Украйна е загубила 60% от капацитета си за производство на газ преди зимата

Киев съобщи на съюзниците си по-рано тази седмица, че масивен руски обстрел, насочен към Харковска и Полтавска области на 3 октомври, е унищожил приблизително 60% от производството на газ в страната, според запознати с въпроса хора. Те поискаха анонимност, тъй като разговорите са частни, пише Bloomberg.

Газовата инфраструктура на Украйна – способна да задоволи вътрешното търсене преди пълномащабното нахлуване на Русия – е подложена на все по-интензивни ракетни и дронови удари от началото на тази година.

Ако стачките продължат, Украйна очаква да трябва да закупи приблизително 4,4 милиарда кубически метра газ до края на март, на цена от близо 2 милиарда евро, според запознати с подробностите. Това се равнява на близо 20% от годишното потребление на Украйна.

След атаките Украйна отправи спешни призиви към своите партньори от Г-7 за оборудване за ремонт на енергийната си система и повтори дългогодишните си искания за повече системи за противовъздушна отбрана, които да помогнат за защитата на енергийната инфраструктура. Тя също така търси финансова подкрепа за заплащане на необходимия внос на газ.

„Русия ще направи всичко, за да ни попречи да добиваме газ“, каза украинският президент Володимир Зеленски пред репортери в Киев в понеделник. „Те ще направят всичко. Ще бъде трудно да се защити всичко това. Задачата е да имаме пари за внос на газ, за ​​да имат хората газ.“

Газът е от съществено значение по време на често суровите зими в Украйна, където домакинствата разчитат почти изцяло на горивото за отопление. Русия атакува енергийната инфраструктура на страната всяка зима след нахлуването си през февруари 2022 г., за да подкопае морала на цивилното население и подкрепата му за съпротива срещу войната на Москва.

Досега тази година Украйна е закупила 4,58 милиарда кубически метра газ от чуждестранни доставчици, включително 3,67 милиарда от края на последния отоплителен сезон. Въпреки че Киев е изчислил, че до края на тази година нуждите на страната от внос ще достигнат 5,8 милиарда, по-рано тази седмица той е уведомил съюзниците си, че цифрата може да се увеличи поради руски атаки, според източници.

Увеличените доставки на газ за Украйна от Европейския съюз биха могли да стегнат пазара в региона, а опасенията вече допринесоха за покачване на европейските цени на газа по-рано тази седмица. Запасите от газ в ЕС все още са под историческите норми, което прави региона уязвим за потенциални прекъсвания. Студената зима може бързо да изчерпи резервите и да причини още скокове в цените, което допълнително ще окаже натиск върху потребителите.

Украйна на първо място ще се стреми да разчита на повече вътрешен добив, каза Зеленски пред репортери в Киев в сряда. Но ако има „силна атака срещу цялата газова инфраструктура“, тя ще прибегне до внос и знае „откъде да намери необходимите пари“.

Точното количество газ, от което се нуждае Украйна, ще зависи от редица фактори, включително скоростта на ремонт на повредените съоръжения и въздействието на евентуални бъдещи въздушни удари, заяви във вторник министърът на енергетиката Светлана Гринчук.