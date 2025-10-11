Уредите, които консумират най-много енергия в дома ни

Изборът на най-енергийно ефективни уреди ще ви помогне да спестите енергия и пари. Същевременно, Energy Saving Trust сподели уредите, които консумират най-много енергия във вашия дом, и предложи съвети как да ги използвате възможно най-ефективно, за да поддържате сметките си за комунални услуги възможно най-ниски.

Перални, съдомиялни и сушилни

Тези уреди представляват 14% от типичната сметка за ток, тъй като използват енергия за загряване на вода или въздух, поради което консумират много енергия. Следователно, за да намалите сметките си за енергия от използването на тези уреди, трябва да перете дрехите си на по-ниска температура. Тези съвети могат да се следват и при използване на съдомиялна машина.

Хладилници и фризери

Хладилниците и фризерите представляват приблизително 13% от средната сметка за ток на домакинството. Тези уреди работят постоянно, така че те непрекъснато консумират енергия, за да поддържат постоянна температура. „Те са и едни от най-дълготрайните уреди в дома. Типичният хладилник с фризер има живот от 17 години. Само си представете: 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, в продължение на 17 години. Можете да разберете защо изборът на енергийно ефективен модел е добра идея“, отбелязва статията. Така че, когато избирате нов хладилник или фризер, помислете за модел, който отговаря на вашите нужди и бюджет и има най-висок рейтинг за енергийна ефективност.

Телевизори, лаптопи и игрови конзоли

Въпреки че тези уреди консумират малко количество енергия, те представляват около 6% от сметката ви за енергия. Следователно, изключването на устройствата ви от режим на готовност може да ви помогне да спестите пари.

Осветление

То представлява приблизително 5% от общата ви сметка за енергия. Затова изключвайте осветлението, когато излизате от стаята. „Но можете да намалите количеството енергия, което използвате, като замените халогенните крушки с LED крушки. LED крушките се предлагат в различни нюанси, от студени до топли, което ви позволява да създадете желания светлинен ефект за вашия дом“, увериха от Energy Saving Trust.

Фурни, микровълнови печки и чайници

Около 4% от сметката ви за енергия се изразходва за захранване на кухненски уреди. Микровълновите печки обикновено са по-ефективни при затопляне на храна от фурните, тъй като затоплят храната, а не въздуха вътре. Експертите също така съветват да не препълвате чайника, а да добавяте само толкова вода, колкото ви е необходимо.