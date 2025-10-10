IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство

Докладът е на Световната здравна организация

10.10.2025 | 20:28 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Над 1 милиард души по света живеят с психично разстройство, сочи доклад на Световната здравна организация (СЗО). През 2021 г. един на всеки седем души е страдал от психично разстройство, но 71% от тях не са получавали никаква помощ или терапия. Между 2011 и 2021 г. броят на хората с психични проблеми е нараснал по-бързо от глобалното население, като най-голямо увеличение се наблюдава сред младите хора на възраст между 20 и 29 години.

В Европа разпространението на депресивните разстройства се е увеличило от 4,6% през 2019 г. до 5,2% през 2021 г., като експертите свързват ръста основно с пандемията от Ковид-19. Гърция е на първо място по честота на депресия в Европа през 2021 г. с ниво от 7,6% от населението.

Експерти подчертават необходимостта от целенасочени мерки и интервенции от страна на властите, както и от гражданското общество, за да се посрещнат психичните последици от подобни кризи. Необходима е и по-добра подготовка и постоянна подкрепа за специалистите, които оказват помощ на засегнатите групи. | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

депресия разстройство психика СЗО
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem