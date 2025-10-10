Тръмп за Нобела на Обама: Не е направил нищо, освен да унищожи страната ни

В очакване да чуе дали ще спечели Нобелова награда за мир, президентът Доналд Тръмп разкритикува Барак Обама за това, че му е присъдена такава.

"Той получи награда, за да не направи нищо“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато се присъедини към финландския премиер в четвъртък след историческото мирно споразумение между Израел и Хамас, постигнато с посредничеството на САЩ.

Обама получи престижната награда през 2009 година, осем месеца след началото на първия си мандат, с решение, което шокира света. Дори либералният вестник The New York Times заяви, че е "много преждевременно“ и твърди, че Нобеловата награда "трябва да има по-висока летва“.

"Те я дадоха на Обама за абсолютно нищо друго, освен за да унищожат страната ни“, каза Тръмп, докато обявяваше, че възнамерява да пътува до Египет за подписването на споразумението през следващите дни.

"Спрях осем войни, така че това никога не се е случвало преди, но те ще трябва да направят това, което правят. Каквото и да направят, е добре. Знам това: не го направих за това, направих го, защото спасих много животи.“

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в 5:00 ч. (EST) в четвъртък в Осло, Норвегия. Тръмп е голям аутсайдер за прословутата награда за "пробудени“, като шансът да получи отличието е само 5%, според прогнозния пазар Kalshi.

Обратното броене около обявяването на най-очакваната награда вече тече, а тази година основен фарорит за приза е фондацията Sudan’s Emergency Response Rooms, мрежа, ръководена от общността, която предоставя здравна помощ в цялата страна от избухването на войната през април 2023 година.