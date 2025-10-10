Arc de Trump: Защо на бюрото на Тръмп има макет на Триумфалната арка?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е непознат с амбициозните строителни проекти, но дали не е насочил поглед към един от най-големите си досега? Макет на Триумфална арка беше забелязан на бюрото на Тръмп в Овалния кабинет, докато той се срещаше с финландския президент Алекс Стуб в четвъртък, видя журналист и фотограф на AFP.

Планът, включващ малки модели на карта, показва арката, разположена на кръгово движение близо до гробището Арлингтън, от другата страна на река Потомак от белия мраморен мемориал на Линкълн. Втора, по-голяма макетна арка стоеше на бюрото, на която детайлите можеха да се видят по-ясно, включително крилат златен ангел, държащ факла, обграден от два бели орела от двете страни.

И двата модела наподобяваха известната Триумфална арка в Париж, поръчана от френския император Наполеон в началото на 19 век, за да почете падналите войници по време на военните му кампании.

Планове за сграда в стил Триумфалната арка бяха забелязани на бюрото на Доналд Тръмп в Овалния кабинет по време на срещата на президента с финландския премиер.

A proposal for a triumphal arch in DC for #America250, in the traffic circle in front of Arlington National Cemetery. America needs a triumphal arch! pic.twitter.com/JjwSZsOE9z — Nicolas Leo Charbonneau (@nic_charbonneau) September 4, 2025

Според макет, величествената сграда ще бъде по-голяма от Мемориала на Линкълн, срещу който ще бъде разположена от другата страна на Потомак.

В плановете структурата се намира на централно кръгово движение близо до гробището Арлингтън. На върха на гигантската арка могат да се видят голям крилат ангел, направен от злато и два бели орела.

Също така, дизайнът е подобен на скица, споделена от Никола Лео Шарбоно, който работи в дизайнерската фирма Harrison Design.

Don't you have to triomphe to have an arc de triomphe https://t.co/kgO8y5ImWh — Gillian Branstetter (@GBBranstetter) October 9, 2025

Шарбоно публикува снимка на рисунката си в социалните мрежи, изобразяваща арката в същото кръгово движение със същите статуи на орел и ангел отгоре. Не е известно дали Harrison Design е участвала в изготвянето на плановете за арката на Тръмп.

"Предложение за триумфална арка във Вашингтон за #America250, в кръговото движение пред Националното гробище в Арлингтън“, написа той и добави: "Америка се нуждае от триумфална арка!“

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп стартира няколко големи строителни проекта във Вашингтон. Президентът павира историческата Розова градина в Белия дом, която е била декорирана във френски официален стил от администрацията на Джон Ф. Кенеди. Тръмп замени цялата трева с плочки за вътрешен двор, преди да я преименува на свой "Клуб на Розовата градина“.

Той също така радикално е преобразил Овалния кабинет, добавяйки златни медальони, херувими, орли и огледала в стил рококо. Стилът имитира декора, който се вижда в имението му Мар-а-Лаго и в Тrump Tower.

Президентът също така разкри, че е започнало строителството на бална зала в Белия дом на стойност 200 милиона долара, която може да бъде с площ до 90 000 квадратни фута. Според Тръмп, тя ще може да побере 900 души.

Някои от строителните проекти на Тръмп бяха остро критикувани от критици, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който дори нарече президента "Мария Антоанета“ заради това, че се е фокусирал върху "пищна бална зала“.

"Тръмп "Мария Антоанета" казва: Няма здравеопазване за вас, селяни, а нова бална зала за кралицата", написа Нюсъм в публикация с X, която имитира стила на Тръмп в социалните медии.

В публикацията си той включи генерирана от изкуствен интелект снимка на Тръмп, облечен във френска рокля от 18-ти век.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025