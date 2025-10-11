IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Британски самолети са участвали в 12-часова мисия със САЩ и НАТО до руската граница

Операцията е последвала нарушенията на въздушното пространство на страни от НАТО

11.10.2025 | 22:07 ч. 0
Снимка: Reuters

Два самолета на британските Кралски военновъздушни сили са изпълнили 12-часова мисия по-рано тази седмица заедно със сили на САЩ и НАТО за патрулиране на източната граница на алианса с Русия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Мисията е била изпълнена на фона на поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на НАТО от руски самолети и безпилотни летателни апарати. 

"Това беше важна съвместна мисия с нашите съюзници от САЩ и НАТО. Това не само предоставя ценна информация за повишаване на оперативната осведоменост на нашите въоръжени сили, но и изпраща силно послание за единството на НАТО към (руския президент Владимир) Путин и нашите противници", добави той. 

В четвъртък един разузнавателен самолет "Боинг Ар Си-135" (Boeing RC-135 Rivet Joint) и един морски патрулен самолет "Боинг Пи-8 Посейдон" (Boeing P-8 Poseidon) са прелетели от Арктика през Беларус и Украйна, подкрепени от самолет за презареждане "Боинг Кей Си-135 Стратотанкър" (Boeing KC-135 Stratotanker) на воеонновъздушните сили на САЩ. 

Великобритания заяви, че операцията е последвала поредицата от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на страни от НАТО, сред които Полша, Естония и Румъния. По-рано този месец лидерите на Европейския съюз подкрепиха планове за укрепване на отбраната срещу руски дронове, отбелязва БТА. 

