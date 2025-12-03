Мега армията на Полша ескалира: Подводниците ѝ идват от Швеция, танкове - от САЩ и Корея

Полша избра шведската компания Saab за построяването на три подводници клас A26 в сделка на стойност 2,61 милиарда долара, което е важна стъпка в кампанията на Варшава за доминиране в Балтийско море и засилване на отбраната ѝ срещу Русия. Швеция ще предостави и временна подводница за "запълване на празнини" за обучение, докато Стокхолм се съгласи да закупи полско въоръжение като част от по-широкото партньорство, според BFBS Forces News на 27 ноември.

Вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш заяви:

"Швеция представи най-добрата оферта по отношение на всички критерии, време за доставка и оперативни възможности, особено в Балтийско море."

Очаква се подводниците - централни за програмата за модернизация на Орка на Полша - да бъдат доставени до 2030 г.

В морето: нов балтийски възпиращ фактор

Според BFSF, подводниците A26 са предназначени за водене на война на морското дъно, разузнавателни мисии и прекъсване на враждебна дейност под критична подводна инфраструктура. НАТО ги вижда като бъдещ стълб за наблюдение и контрасаботажни операции в регион, където руската подводна намеса многократно е предизвиквала тревоги.

Наред със сделката за подводници, Полша купува и три фрегати клас Miecznik – подобни на британската Type 31 – и обмисля още пет. Обединеното кралство допринася с оборудване за програмата за подводници.

На сушата: най-голямата постоянна армия в ЕС

Споделяйки 250-километрова граница с Беларус – най-близкият военен съюзник на Москва – Полша изгражда армия в мащаб, несравним в Европа, съобщи Forces News.

До 2030 г. Полша се стреми да разположи 300 000 войници, подкрепени от една от най-амбициозните програми за обществени поръчки на която и да е държава от НАТО:

1300 танка, включително над 800 южнокорейски K2 Black Panthers;

250 M1A2 SEPv3 Abrams с минни плугове и булдозерни гребла;

182 самоходни гаубици Krab;

200 южнокорейски гаубици K9 Thunder;

96 ударни хеликоптера AH-64E Apache;

Полша откри танкова академия "Ейбрамс" в Познан, за да могат екипажите ѝ да се обучават в страната.

Една от най-поразителните нови инициативи е "wGotowości" ("Готовност"), голяма доброволческа програма за обучение, която преподава първа помощ, оцеляване, киберсигурност и основни умения за отбрана през уикендите. Премиерът Доналд Туск иска 100 000 доброволци да бъдат обучавани всяка година.

Полският парламент също одобри оттеглянето от Отавската конвенция, сигнализирайки за готовност за повторно въвеждане на противопехотни мини - идея, която се обсъжда за беларуската граница.

Във въздуха: F-35, въздушни патрули и нови убежища

След като руски дронове нарушиха полското въздушно пространство през септември, Варшава активира член 4 на НАТО и започна цялостен преглед на бомбоубежищата. Повече от 1000 убежища са определени като подходящи за цивилна защита, отбелязва Forces News.

Операция "Източен страж“ на НАТО вече осигурява постоянни въздушни патрули по източната граница, подсилени от британски самолети и персонал.

Междувременно Полша изгражда военновъздушни сили от ново поколение. Страната подписа договор за 4,6 милиарда долара за 32 изтребителя F-35A, а първите полски пилоти завършиха обучението това лято.

Разходи за отбрана: тежката категория на Европа

Според Forces News, Полша сега разполага с една от трите най-големи армии на НАТО - след Съединените щати и Турция - и далеч надминава Германия, Франция и Обединеното кралство по брой войски.

Полша също така харчи най-високия дял от БВП за отбрана в целия Алианс. Тази година Варшава увеличава разходите за отбрана от 4,1% на 4,7% от БВП, което възлиза на приблизително 30 милиарда евро (34,8 милиарда долара).

По-рано Варшава обяви това, което официални лица наричат ​​най-голямата национална програма за обучение по отбрана в съвременната си история - мащабно усилие за обучение на до 400 000 граждани на основни военни умения. технически, медицински и киберустойчиви умения до 2027 г.