Бреговата охрана е жизненоважен, но недооценен компонент на националната сигурност на САЩ. Просперитетът и икономическата сигурност на страната ни зависят от силно морско присъствие, което може да защити американците в морето, да охранява бреговата ни линия и да защити водите ни от външни заплахи. По време на първия си мандат президентът Доналд Тръмп призова бреговата охрана да се справи с няколко чувствителни въпроса, където бързината и избягването на бюрокрацията на Пентагона бяха от решаващо значение. И бреговата охрана на САЩ изпълни обещанието си, пише за TNI Робърт К. О'Брайън, 27-ият съветник по националната сигурност на Съединените щати от 2019 до 2021 г.

Но твърде дълго Бреговата охрана на САЩ беше оставена да се влошава. Нашият корабостроителен капацитет, някога основен символ на американската геополитическа и стратегическа мощ, беше сведен до плачевно състояние в продължение на няколко десетилетия. Втората администрация на Тръмп обръща този упадък и прави инвестиции, които ще се отплатят на поколения американци.

По време на втория си мандат президентът Тръмп очерта безпрецедентна и историческа визия за търговско и военно корабостроене и консолидира усилията в рамките на Службата за управление и бюджет на Белия дом. Водена от Ръс Воут и неговия екип от корабостроители - Брайън Кавано, Том Уилям и Джери Хендрикс, Службата за управление и бюджет (OMB) старателно превърна визията на президента Тръмп в действие. Като архитект на фискалната дисциплина и стратегическото приоритизиране, Воут превърна OMB от бюрократичен затънтеност в двигателя, движещ възраждането на бреговата охрана на Тръмп, и се бори неуморно в подкрепа на призива на президента Тръмп за корабостроене.

Законът „Един голям красив законопроект“ насочи 25 милиарда долара към службата, което е почти два пъти повече от годишния ѝ бюджет. В това финансиране са включени милиарди за изграждането на нови катери и ледоразбивачи, осигуряващи флотилия, която е не само по-голяма, но и оборудвана да противодейства на нарастващите заплахи за американските морски интереси. Не мисля, че е преувеличено да наречем Тръмп бащата на съвременната брегова охрана, а Воут - служителя, който изпълни обещанието.

Бързо реагиращите катери (FRC) от клас „Сентинел“ са гръбнакът на основната мисия на бреговата охрана. Тези кораби се отличават с препречване на наркотици, операции по търсене и спасяване и морско патрулиране. Когато Тръмп встъпи в длъжност, програмата западаше. Тя беше измъчвана от предизвикателства във веригата за доставки и недофинансиране от предишната администрация.

В резултат на финансирането за съгласуване, бреговата охрана подписа договор на стойност 500 милиона долара за въвеждане в производство на допълнителни 10 катера в корабостроителниците Bollinger, с което надхвърли първоначалния план за кораби и даде на американските корабостроители бизнеса, от който се нуждаят, за да поддържат корабостроителниците изпълнени с работни места и инвестиции. Само след три години бреговата охрана на САЩ ще има седемдесет и седем FRC във флота.

По същия начин, бреговата охрана планира да използва част от разширеното финансиране за изграждане на нови офшорни патрулни катери (OPC) от клас Heritage. Тези малки, но смъртоносни кораби са от съществено значение за разширени операции по морско правоприлагане отвъд нашата 12-милна морска териториална граница. Тези катери са въоръжени за борба с пиратството, задържане на мигранти и борба с наркотиците, както и за патрулиране от Американския залив до Берингово море. Програмата OPC се нуждаеше от отчаяна реформа. Между 2012 и 2022 г. оценките за разходите са се увеличили с над 5 милиарда долара. Новото финансиране, въведено от администрацията на Тръмп, връща програмата в правилната посока, като позволява на корабостроителите да поръчват материали с дълъг срок на изпълнение за допълнителни OPC.

Сред другите театри на военните действия, Корабите за национална сигурност (FRC) и оперативните кораби (OPC) ще действат в Индо-Тихоокеанския регион на групи, водени от кораб с размерите на фрегата, предназначен за Национална сигурност (National Security Cutter). Тяхното присъствие ще изпрати послание до китайците, че Америка не отстъпва място в региона. Поради по-малкия си размер, тези кораби могат да влизат и излизат от пристанища в Южния Пасифик, където нашите много по-големи задни генерали (DDG) не могат да влязат. Бреговата охрана ще бъде добре разположена, за да противодейства на бреговата охрана на китайската „синя милиция“ и дори да следи ВМС на НОАК. Те ще бъдат базирани на Гуам, Хавай и скорошната база от Втората световна война в Американска Самоа.

И все пак, перлата в короната на това възраждане на бреговата охрана е флотилията от ледоразбивачи, стратегически императив, тъй като се отварят нови търговски пътища в Арктика и критични неизползвани ресурси стават достъпни. Русия и Китай се втурват към региона, стремейки се да го доминират и да оспорят американските интереси в Западното полукълбо. В момента Съединените щати са силно превъзхождани, разполагайки само с два тежки ледоразбивача.

Смелият призив на Тръмп за до 40 ледоразбивача не беше хипербола

Това беше директива, която OMB превърна в доктрина. Администрацията на Тръмп осигури милиарди за приблизително 17 нови катера за Arctic Security и Polar Security, които осигуряват дългосрочните инвестиции, необходими за задействане на корабостроителните предприятия. Американските корабостроителници в Тексас и Флорида ще се възползват от тези програми, привличайки крайно необходимите инвестиции и развитие на работната сила за корабостроителния капацитет на САЩ.

Упражняването на тази индустриална мощ ще намали и общите разходи по програмата с течение на времето. Освен това, Тръмп подписа споразумение с нашия съюзник в НАТО Финландия за незабавно закупуване на 11 финландски ледоразбивачи за Арктика и Антарктика. Финландия, от своя страна, ще подкрепи нашата индустриална база, като сподели своя опит в ледоразбивачите с американски корабостроителници и като закупи произведени в САЩ изтребители F-35 за своите ВВС.

Корабостроителници в цялата страна наемат хиляди американски работници. Подкрепата на тези корабостроителници ще помогне за съживяването на индустриалната мощ на САЩ и ще гарантира националната ни сигурност. Бреговата охрана, някога гладуваща, сега се стреми към десетки нови катери, което е историческо разширение на флота. Тези инвестиции ще помогнат на бреговата охрана на САЩ да се превърне отново в велика.