Новозеландец глътна медальон на Фаберже, вдъхновил се от Бонд

Мъж от Нова Зеландия се опита да изнесе тайно медальон на Фаберже на стойност 19 хиляди долара от бижутерен магазин. Крадецът е бил креативен и е глътнал накита в опит да му се размине, пише ABC news.

32-годишният мъж, чието име не е публично оповестено, е обвинен в "изяждане" на богато украсен медальон с октопод на Фаберже в бижутерията Partridge Jewelers в Окланд, Нова Зеландия. Случката е от 28 ноември.

Доказателства за предполагаемата кражба все още не са се появили, съобщи полицията в.

"По време на ареста му той е преминал медицинска оценка и е назначен служител, който постоянно да наблюдава мъжа“, каза инспектор Грей Андерсън в изявление и добавя, че на този етап медальонът все още не е открит.

Мъжът е арестуван в магазина минути след предполагаемата кражба. Той се яви в Окръжния съд на Окланд на 29 ноември, където не се призна за виновен по обвинение в кражба.

Предполагаемата плячка е висулка с яйце на Фаберже от лимитирана серия, вдъхновена от филма за Джеймс Бонд "Октопод“ от 1983 г. Централно място в сюжета на филма заема операция за контрабанда на бижута, включваща фалшиво яйце на Фаберже.

Уебсайтът на магазина споделя, че яйцето, от което са произведени само 50 броя, е изработено от злато, боядисано със зелен емайл и инкрустирано със 183 диаманта и два сапфира. Висулката е висока 8,4 сантиметра и е монтирана на стойка.

"Яйцето се отваря, за да разкрие вътре октопод от 18-каратово жълто злато, украсен с бели диамантени вендузи и черни диамантени очи“, се казва в описанието на артикула. ​​"Изненадата с октопод отдава почит на едноименния антагонист във филма "Октопод“.“

"Като се има предвид, че този мъж е в полицейски арест, ние имаме задължението да продължим да го наблюдаваме, предвид обстоятелствата около случилото се“, каза Андерсън.

Обвиняемият трябва да се яви отново в съда на 8 декември.