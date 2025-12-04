ЮНЕСКО предупреди: Реставрацията на „Света София“ в Истанбул е опасна

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (UNESCO) е отправила остро предупреждение към Турция заради начина, по който се извършва реставрацията на храма „Света София“ в Истанбул, съобщава Нова тв.

Според експертите, историческата светиня, съхранила 1 500 години християнско и световно наследство, е поставена в риск след превръщането ѝ в джамия през 2020 г.

Докладът, подготвен съвместно от Световния център за наследство на ЮНЕСКО и организацията ICOMOS, е изготвен след проверка на място през юни 2024 г. и е първият официален документ, оценяващ състоянието на „Света София“ след промяната на статута ѝ. В него се изреждат редица спешни тревоги.

Най-сериозната критика е свързана с решението подът на храма да бъде изцяло покрит с килими. Според доклада това задържа влага и създава риск от непоправими щети върху уникалните византийски мрамори. Покриването на мозайките, едни от най-ценните образци на раннохристиянското изкуство, „скрива истинската стойност на обекта и пречи на възприемането му като световно наследство“, пишат експертите на ЮНЕСКО.

Експерти алармират за непрофесионален подход

Известният турски реставратор и председател на Сдружението за опазване на културните ценности Серхат Шахин заявява, че предупрежденията на ЮНЕСКО „от години не се вземат достатъчно сериозно“.

Проф. д-р Зейнеп Ахунбай, един от най-уважаваните специалисти по опазване на културното наследство и до скоро член на Научния съвет, наблюдаващ реставрацията, разкрива, че е напуснала от „наложила се необходимост“. Тя подкрепя критиките на ЮНЕСКО:

„Когато оригиналните повърхности се закриват и достъпът до тях се ограничава, автентичността и целостта на паметника се нарушават. Забележките на ЮНЕСКО са напълно основателни.“

Министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой твърди, че всички дейности се извършват с одобрението на Научния съвет. Докладът обаче поставя под въпрос дали експертните решения съответстват на международните принципи за опазване на световното наследство.

„Света София“ е един от най-посещаваните обекти от българските туристи в Истанбул, а за християнския свят е символ с огромно значение. Потенциални щети върху уникалните мозайки и мрамори биха означавали безвъзвратна загуба за цялото човечество.

Докладът на ЮНЕСКО ще бъде разгледан на следващата сесия на Комитета за световно наследство, а организацията очаква Анкара да предприеме незабавни мерки за корекции в реставрацията, преди да се стигне до необратими последици.

Построена: 537 г. по време на император Юстиниан, катедралата е на над 1 480 години. От 1934 до 2020 гг.тя,има статут на музей, но от 2020 г. е превърната в джамия.

Историческата сграда е включена в списъка на UNESCO през 1985 г. като част от „Историческите зони на Истанбул“.