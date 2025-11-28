Новото оръжие на Русия в хибридната война срещу Европа

Това е сцена, която не би изглеждала не на място в роман на Енид Блайтън: под прикритието на мрака контрабандистите се събират на уединено място в провинцията и прикрепват каси с контрабандни цигари към гигантски балони. Балоните, които съдържат GPS тракери и цигари на стойност около 3000 лири всеки, се издигат високо във въздуха в Беларус, преди да преминат границата с Литва, пише The Telegraph.

Но за разлика от злодеите в романите на Блайтън, тези контрабандисти имат по-зловеща цел от печалбата: да създадат хаос във въздушния трафик на източния фланг на НАТО, в това, което Литва нарича нова фаза от хибридната война на Москва срещу Запада.

От октомври второто по големина летище в Балтийския регион, във Вилнюс, е било принудено да затвори девет пъти поради рояците от балони, които тази седмица за първи път достигнаха и съседна Латвия.

Има дори съобщения за изстрелване на балони от Калининград, руска ексклава, разположена между Литва, Полша и ключовия руски съюзник Беларус.

Литовски официални лица заявиха пред The Telegraph, че рояците от балони са „хибридна атака“ срещу Запада, която се извършва с одобрението на Александър Лукашенко, беларуския диктатор, поддържан на власт от Русия.

Те също така предупредиха, че изстрелването на балони представлява „сериозна“ заплаха за сигурността на НАТО на източния фланг и се извършва „в по-широкия контекст на агресивната война на Русия срещу Украйна“.

Макар балоните обикновено да пренасят контрабанда, литовски експерти твърдят, че един ден те могат да бъдат оборудвани с шпионски камери, запалителни устройства или експлозиви, тъй като напрежението с Русия продължава да нараства.

Балоните помагат на Русия да изготви карта на слабите места на източния фланг на НАТО всеки път, когато успеят да преминат границата.

През изминалата година литовските власти са заловили най-малко 550 балона, макар че истинският брой на изстреляните балони вероятно е много по-голям; според балтийската медия Belsat само около 28 % от балоните са свалени. От началото на октомври рояците от балони се засилиха, като най-голямото изстрелване се състоя през уикенда.

Тъй като балоните могат да достигнат височина от 26 000 фута, те често са прекалено високо, за да бъдат атакувани от дронове или огнестрелно оръжие. Дори и да не бяха, съществува риск товарът на балона, който може да тежи до 50 кг, да убие или рани хора, когато се разбие на земята.

За разлика от руските дронове, които тероризираха украинските градове и дори бяха изпратени в Полша през септември, балонната война може да изглежда като незначителна заплаха, може би дори малко странна.

Но литовските власти твърдят, че именно затова тази тактика е толкова ефективна: тя е форма на отричаема хибридна война, за която Минск и Москва могат да твърдят, че е дело на дребни престъпници.

Тя е и част от по-широка руска хибридна военна кампания, която включва набези с дронове и атаки с запалителни бомби на европейски летища, както и поредица от саботажни атаки срещу фабрики и железопътни линии, които предоставят помощ на Украйна.

„Беларуският режим е отговорен за това, което оценяваме като хибридна атака, насочена към нарушаване на дейността на нашето правителство и общество“, заяви служител пред The Telegraph, цитирайки неотдавнашни изказвания на Лукашенко, които ясно показват, че той е напълно наясно с действията на контрабандистите и няма желание да ги спре. „Текущите действия се извършват в по-широкия контекст на агресивната война на Русия срещу Украйна и... представляват сериозна заплаха за международния мир и сигурност“, добави представителят.

71-годишният Лукашенко управлява Беларус от 1994 г.,

но според западни представители и експерти по сигурността той е до голяма степен марионетка на Владимир Путин.

Продемократичните активисти в Беларус го обвиняват, че „продава“ страната им на Русия, за да може да остане на власт, а в началото на 2022 г. той позволи на руската армия да използва южната част на Беларус като база за пълномащабната си инвазия в Украйна.

Това не е първият път, когато Лукашенко е обвиняван, че води хибридна война от името на Русия. През 2021 г. беларуското правителство изпрати десетки хиляди мигранти, главно от Северна Африка и Близкия изток, към границите си с Полша, Литва и Латвия, в опит да претовари граничната охрана на ЕС.

Но дали беларуските контрабандисти, които пускат балони, са наистина тайни агенти или просто цинични мошеници, които се опитват да спечелят бързи и лесни пари?

За Ейтвидас Баярунас, бивш посланик на Литва в Обединеното кралство и посланик по въпросите на хибридните заплахи, е трудно да повярва, че „ръката на Москва“ не е замесена.

„Може да се опише като планирано от Москва и изпълнено от Минск“, каза той за хибридните военни тактики, използвани от двете страни. „Знаем, че Беларус предприема хибридни действия с одобрението на Москва, като минимум. Лукашенко е напълно зависим от Русия“, добави той, описвайки беларуската армия като „част от руската армия“. Като се има предвид колко голям контрол Лукашенко, а по-широко и Русия, има над Беларус, „не може да се предвиди, че това престъпление се случва без подкрепата на беларуското правителство“, добави той.

Баярунас, който стана старши сътрудник в центъра за изследвания в областта на сигурността Cepa след напускането на правителството, също заяви, че балоните са много по-зловещи, отколкото изглеждат.

„Ако се подготвяте за война, трябва да знаете какви са времената за реакция на Литва“, каза той. „Тези балони не са военни, но тестват времената за реакция на НАТО и реакциите на въздушната отбрана; те търсят пропуски в Литва, в НАТО и в ЕС.“

Кумулативният ефект от балоните, които постоянно пречат на полетите и предизвикват въздушни тревоги, може да има и вътрешни ползи за Лукашенко, каза той.

„Тези евтини провокации му позволяват да напомни на Запада, че може да окаже натиск върху тях“, каза г-н Баярунас. „Той може да каже [на беларусите]: вие живеете в безопасна страна под моето управление, докато в Литва има постоянни кризи.“

И още по-широк, стратегически сигнал се изпраща на Запада от рояците балони. „Посланието, което изпраща, е: „Вече не сте в безопасност и не мислете, че войната е в Украйна – тя вече е тук, но в различна форма от руските танкове, пресичащи границите“, каза той.

След това идва въпросът за съдържанието на балоните: засега това са само цигари.

Но Баярунас предупреди, че те могат лесно да бъдат оборудвани с шпионски камери или дори запалителни устройства, подобни на тези, които Хамас използва в ивицата Газа, за да подпалва реколтата в Израел.

Той също така се съмнява, че хибридната война ще бъде забавена от водени от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна – ако нещо, Литва подозира, че хибридната война ще продължи дори и след сключването на мирно споразумение.

Или може да се влоши още повече в случай на лошо мирното споразумение за Украйна, което само би окуражило Путин. Естония, друга балтийска държава, която граничи с Русия, е все по-загрижена, че ще бъде атакувана от Русия, след като войната в Украйна приключи, за да се провери дали съюзниците от НАТО наистина са готови да й се притекат на помощ.

Литовското правителство предприема мерки срещу контрабандистите: то е упълномощило граничната охрана да сваля балоните, когато това е безопасно. Преди това то е отвърнало на рояците от балони, като е затворило границата си с Беларус, стъпка, която може да повтори в отговор на най-новия приток.

Вилнюс също така е поискал от НАТО да разположи един от своите хибридни екипи за подкрепа, които дават експертни съвети по въпросите на сигурността, на границата на Литва и планира да засили санкциите срещу Минск.

За Литва, бивша съветска държава, цялата тази мрачна епопея напомня за Студената война – и не само заради приликите с проект „Моби Дик“, американската операция, при която през 50-те години над Русия бяха пуснати шпионски балони.