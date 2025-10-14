Карни се шегува с грешка на Тръмп: Радвам се, че ме повишихте на президент ВИДЕО

Докато американският президент Доналд Тръмп държеше реч пред световните лидери на „Срещата на върха за мир“ в подкрепа на постоянното прекратяване на огъня в Газа, той погрешно нарече Марк Карни президент на Канада, а не министър-председател.

Карни е министър-председател на страната от март 2025 г.

В речта си Тръмп благодари и на всички световни лидери за ключовата им роля в прекратяването на огъня между Хамас и Израел.

„Имате Канада. Всъщност е страхотно да я имаме. Президентът се обади и искаше да знае дали си струва - е, той знаеше точно какво значи. Знаеше колко е важно. Между другото, къде е Канада? Къде си ти? Той знаеше колко е важно това“, заяви Тръмп.

Карни обаче не се обиди от грешката на Тръмп и след края на събитието горещ микрофон го улови да казва:

„Радвам се, че ме повишихте в президент.“

Тръмп реагира светкавично, като се засмя и заяви:

„О, наистина ли? Съжалявам! Поне не беше губернатор.“

President Trump and Canadian Prime Minister Mark Carney had a light-hearted exchange after Trump completed his speech on Gaza. "I'm glad you upgraded me to 'president,'" Carney told Trump, who had given shout-outs to visiting world leaders during his remarks. pic.twitter.com/Pq4ReA0d8m — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Това не е първият път, когато Тръмп прави подобна грешка; всъщност напоследък безбройните му гафове стават изключително популярни в мрежата. Потребителите на интернет са разделени; някои се подиграват на президента, че говори пълни глупости, докато други изразяват загриженост относно предполагаемо влошаващото се здраве.