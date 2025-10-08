Червена вратовръзка и закачки за анексията: Карни се опита да спечели благоволението на Тръмп

Премиерът на Канада Марк Карни не остави нищо на случайността, докато си опаковаше дрехите за посещението си във Вашингтон тази седмица.

"Нося червено заради теб", обясни Карни на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочвайки шарената си вратовръзка, оцветена в типичния за републиканския брандинг цвят, докато се ръкуваха под портика на Западното крило. Оказва се, че вратовръзката на Тръмп този път е синя.

След месеци на преговори по търговски въпроси и опити, без особен успех, да неутрализира заплахите на Тръмп да анексира страната, Карни все още се опитва да се докосне до президента. И може би постига известен напредък.

Той влезе в разговорите във вторник на фона на ниски очаквания, че ще успее да убеди Тръмп да облекчи стръмните тарифи върху канадски стоки, включително стомана, алуминий, автомобили и дървен материал. Карни напусна Белия дом с уверенията на Тръмп, че той и неговата делегация "ще си тръгнат щастливи", въпреки че американският лидер отказа да обясни какво точно е имал предвид.

"Ще разберете", каза загадъчно пред репортерите Тръмп.

Всичко това доведе до донякъде двусмислено посещение, неоцветено нито от външната острота, която характеризира отношенията между САЩ и Канада напоследък, нито от изявления за значителен напредък по въпросите, причиняващи цялото това недоволство, пише CNN.

Канада вече е единственият член на Г-7, който не е осигурил търговска сделка, за да предотврати налагането на наказателни мита, а последиците се отразяват негативно на канадската икономика и на политическия статус на Карни.

"Конфликтът ни е естествен, но мисля, че народът на Канада ще ни обича отново", прогнозира Тръмп, признавайки реалността, че поне засега съседите са раздразнени.

Откакто встъпи в длъжност миналата пролет, Карни е в конфликт с американския си колега. Той се опитва да намали пламенно "високите температури", установени от неговия предшественик Джъстин Трюдо, който нарече тарифите на Тръмп "много глупави“ и го обвини, че умилостивява руския президент Владимир Путин.

Карни на няколко пъти е разменял текстови съобщения с Тръмп по световните въпроси и досега е избягвал да бъде обект на каквито и да било тиради.

Канада - 51 щат на САЩ

В същото време той се е опитал да отблъсне териториалните стремежи на Тръмп, като му е заявил твърдо по време на първата им среща в Овалния кабинет през май, че Канада "не е за продан" и "никога няма да бъде". Тогава Тръмп в свой стил каза "никога не казвай никога".

Във вторник деликатната тема отново възникна, тъй като Карни се е опитал да поласкае външнополитическата проницателност на домакина си, изброявайки конфликти, в които Тръмп успешно се е намесил, за да сложи край. Наричайки американския си колега "президент, който иска да промени нещата", Карни започна да обсъжда конфликтите между Индия и Пакистан, както и между Азербайджан и Армения, преди да се опита да завърши с последните усилия на Тръмп за постигане на мир в Газа.

"Времето ми изтича, но това в много отношения е най-важното", започна Карни и тук беше моментът на Тръмп, който лукаво го прекъсна и каза: "Сливането на Канада и Съединените щати?"

"Не!, Не съм дошъл за това", отговори Карни с усмивка.

Карни се засмя и срещата продължи сърдечно, като Тръмп, както винаги, водеше по-голямата част от разговора. Но въпреки това моментът подчерта националните отношения, които сериозно се влошиха, откакто Тръмп се върна в Белия дом.

Канадският туризъм в Съединените щати рязко намаля. Някои магазини изтеглиха американски продукти от рафтовете си. А сред много канадци се е появило чувство за предателство, тъй като най-близките им отношения – физически, културно и икономически – са се влошили.

Според думите на Тръмп, цялата тази близост затруднява сключването на сделка.

"Това е сложно споразумение, може би по-сложно от всяко друго споразумение, което имаме за търговия. Защото, знаете ли, имаме естествен конфликт, но също така имаме и взаимна любов", каза той в Овалния кабинет.

Карни, бивш централен банкер, известен с това, че налага ефикасни срещи, нямаше много какво да каже, докато Тръмп се отклоняваше по всякакви теми, от продължаващото затваряне на правителството на САЩ, за което той обвини демократите без лидери ("Те ми напомнят за Сомалия“) до усилията си да прочисти Вашингтон ("Това място беше бушуващ ад“) и неспособността си да разреши войната в Украйна ("Това е лудост. Мислех, че това ще бъде едно от лесните неща“).

Това беше далечен вик от последния път, когато се срещнаха на четири очи в кулоарите на срещата на Г-7, която Карни свика в Алберта. След седем минути въпроси, Карни прекъсна сесията, заявявайки, че това е негово право като домакин.

Когато все пак говори във вторник, той се увери, че е предимно на страната на Тръмп. След като репортер попита за фентанила, преминаващ границата между САЩ и Канада - основата за 35% тарифа, определена от Тръмп, въпреки относително малките количества от наркотика, преминаващи в САЩ от север - той предположи, че все още има работа за вършене.

"Всяко количество е твърде много. Така че го намалихме. Намалено е значително. По-малко от 1%, но е - вижте, все още е твърде много“, каза канадският премиер.

След като Тръмп изрази двусмислие относно задължителния преглед на Северноамериканското търговско споразумение през следващата година, заявявайки, че това може да доведе до двустранни сделки с Канада и Мексико - а не до сегашното многостранно споразумение - Карни не каза нищо, въпреки продължаващите опасения в Канада относно съдбата на плана.

Това беше знак, че въпреки дълбоките им разногласия, Карни не виждаше голяма полза от проваляне на срещата с Тръмп, поне публично.

Карни, заяви Тръмп по-късно, "е добър човек, но може да бъде много гаден“.

Един репортер искаше да знае, ако е такъв "велик човек“, защо не може да се сключи сделка?

"Защото и аз искам да бъда велик човек", отговори Тръмп, предизвиквайки смях, докато извеждаха репортерите от стаята, за да продължат разговора си насаме.