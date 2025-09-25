Може ли НАТО да разположи F-35, способни да носят ядрени оръжия, пред прага на Русия?

По време на Студената война, военните на Съединените щати разположиха ракети „Юпитер“ в Турция, което се възприемаше като пряка заплаха за Москва поради тогавашната ѝ споделена граница със Съветския съюз. Решението на Кремъл да отвърне на удара, като разположи свои собствени ракети в Куба, предизвика Кубинската ракетна криза от 1962 г., след която двете държави се споразумяха да изтеглят ракетите си от границите.

Днес обаче ядрените оръжия биха могли да бъдат разположени още по-близо до най-големите градове на Русия, тъй като членката на НАТО Естония обяви, че ще бъде готова да приеме съюзнически самолети, способни да носят ядрени оръжия, на границите си – по-специално британски изтребители F-35A Lightning, пише за TNI журналистът Петър Сучиу.

"Винаги съм отворен. Вратата е винаги отворена за съюзниците", заяви в понеделник естонският министър на отбраната Хано Певкур, съобщи първо британският вестник "Телеграф" .

През юни Кралските военновъздушни сили (RAF) обявиха, че ще експлоатират дузина изтребители Lockheed Martin F-35A от пето поколение, които могат да бъдат разположени в ядрени мисии на НАТО, ако е необходимо. RAF е на път да получи 27 допълнителни F-35 като част от втората фаза на текущия си план за обществени поръчки, който включва дузината варианта с конвенционално излитане и кацане (CTOL), заедно с 15 допълнителни модела F-35B, модели с късо излитане и вертикално кацане (STOVL), които могат да се използват и от самолетоносачите клас „Кралица Елизабет“ на Кралския флот.

След като Кралските военновъздушни сили (RAF) получат самолета F-35A, обозначен от британските военни като „Lightning“, а не като Lightning II, това ще отбележи първия път, когато британските военновъздушни сили ще играят ядрена роля след пенсионирането на гравитационната бомба WE.177 през 1998 г. F-35, способни да носят ядрени оръжия, ще бъдат базирани на RAF Marham в Източна Великобритания.

Кралските военновъздушни сили (RAF) ще започнат да получават следващия транш F-35 около 2030 г. , а Лондон потвърди, че многофункционалните стелт изтребители могат да бъдат интегрирани в структурата на НАТО за самолети с двоен капацитет.

"В епоха на радикална несигурност вече не можем да приемаме мира за даденост“, заяви британският премиер Киър Стармър, признавайки, че приемането на самолета е „най-голямото укрепване на ядрените позиции на Обединеното кралство от едно поколение“.

Въпреки че от Обединеното кралство няма индикации, че някой от самолетите ще бъде базиран в Естония или някъде другаде в Балтийските страни, самото предположение, че Талин е отворен за идеята, беше бързо осъдено от Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече разговорите за разполагане на самолети, способни да носят ядрени оръжия, в региона „непосредствена опасност“.

Решението на Естония да приветства разполагането на F-35, способни да носят ядрени оръжия, идва само дни след като руските самолети МиГ-31 „Фоксхаунд“ нарушиха естонското въздушно пространство за 12 минути, което предизвика реакция от италиански F-35, които бяха част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране.

Москва отрече да е имало подобно нарушение.

Естония не разполага с изтребители и, заедно с Латвия и Литва, разчита на други членове на НАТО, включително Обединеното кралство, за изпълнение на задълженията по въздушно патрулиране. Певкур вече беше заявил през юни, че Естония би приветствала приемането на самолети на НАТО, способни да носят ядрени оръжия. Въпреки това някои в британското правителство предупредиха, че подобно разполагане може да се разглежда „по-малко като възпиране, по-скоро като подстрекателство“.

Към днешна дата НАТО не е признало, че някога е разполагало ядрени оръжия в Естония, но подобни оръжия за масово унищожение вероятно са били налице по време на Студената война, когато Съветската армия е разполагала ракетни бригади, въоръжени с балистични ракети с голям обсег С-200. Днес трите балтийски държави са суверенни държави и имат силно антируски настроения. Съществуват обаче спекулации, че Русия продължава да притежава ядрени оръжия в своя анклав Калининград на Балтийско море, граничещ с Литва и Полша.

В края на Студената война Естония демонтира много от военните съоръжения от съветската епоха , включително инфраструктурата, свързана с ядрени оръжия. Трябва да се отбележи, че предвид включването на балтийските държави в съветската мрежа от отбранителни сили и системи за ранно предупреждение, Естония се смяташе за легитимна цел в случай на първи удар от страна на НАТО срещу Съветския съюз.

Сега точните места, които бяха в мерника на НАТО, биха могли да бъдат разположени някои от ядрените оръжия на алианса в не толкова далечно бъдеще.