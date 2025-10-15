Шотландските голф игрища на Доналд Тръмп все още са на загуба

Шотландските голф игрища на Доналд Тръмп регистрираха поредна година на загуби въпреки скока в приходите.

Приходите на Trump Turnberry се увеличиха с 15% до 24,2 милиона паунда, като оперативната печалба се удвои до 2,3 милиона паунда, показват отчетите за 2024 г. Но въпреки това, амортизационен разход от 2,9 милиона паунда доведе до загуба преди данъци от 631 779 паунда на бизнеса в Еършир. Това е подобрение спрямо загубата от 1,7 милиона паунда през 2023 г. след амортизационен удар от 2,8 милиона паунда.

Имаше и 22% увеличение на приходите на голф игрището Trump International в Абърдийншир до 4,5 милиона паунда. Това помогна за намаляване на загубата там до 937 693 паунда, от 1,4 милиона паунда през 2023 г.

В доклада си за Turnberry, 41-годишният Ерик Тръмп заяви, че увеличението на приходите е обусловено от луксозни туристически групи и посетители на крайбрежния хотел и спа център, докато голф бизнесът, където цените могат да достигнат 1000 паунда за рунд, „се е представил по-добре“. Той обеща, че по-нататъшните инвестиции в курорта и голф игрищата ще осигурят "продължаващ растеж през 2025 г. и нататък".

Относно представянето на Trump International, Ерик Тръмп посочи, че домакинството на турнири, като турнира PGA Seniors през август 2024 г., помага за повишаване на международния профил на бизнеса и отваряне на нови пазари.

"Собствеността остава непоколебимо ангажирана с визията си за имота и уверено предвижда положително фискално подобрение, тъй като инвестиционните дейности протичат в средносрочен и дългосрочен план", каза още той.

Доналд Тръмп посети обекта в Абърдийншър през юли, за да открие ново игрище там.

Turnberry има над 440 служители, а отчетите сочат, че през финансовата 2024 година не е изплащан дивидент. В Trump International има над 100 служители и също не е имало дивидент.

Сара Малоун, изпълнителен вицепрезидент на Trump International Scotland, заяви:

"Trump Turnberry и Trump International Scotland отбелязаха значителен ръст на приходите във всички потоци от приходи през 2024 г. и постигнаха най-високите си годишни обороти досега. И двата бизнеса се възползваха от големи капиталови инвестиции за по-нататъшно разширяване и подобряване на своите голф игрища и съоръжения за отдих, класирани в световен мащаб.“

Тръмп купи Turnberry през 2014 г. от базираната в Дубай Leisurecorp в сделка, за която се съобщаваше, че е на стойност около 60 милиона долара по това време.

Откритото първенство по голф за последно се проведе на игрището Ailsa през 2009 г., като Стюарт Синк едва не отблъсна предизвикателството на Том Уотсън.

Голф организацията R&A преди това е изразявала опасения относно транспортната и инфраструктурата за настаняване в района, въпреки че по-рано тази година заяви, че извършва някои нови проучвания за осъществимост на Turnberry.

Първото игрище на Trump Aberdeenshire отвори врати през 2012 г. след дълъг и често противоречив процес на планиране с местна опозиция, съсредоточена около въздействието върху ландшафта.