Тръмп е прекарал близо 30% от президентството си до момента на голф игрището

Той е прекарал 66 от дните си в игра

02.09.2025 | 17:30 ч. Обновена: 02.09.2025 | 18:13 ч.
Американският президент Доналд Тръмп е бил на голф игрищата си през 66 от 225-те си дни от втория си мандат. Това съобщи преспулът на Белия дом.

„Общо той е посетил голф игрищата си 66 от 225-те дни, в които е бил на поста си. Това означава, че е играл голф на игрищата си 29,3% от дните от 20 януари (денят на встъпването в длъжност на Тръмп)“, се казва в изявление на преспула.

Както отбелязват журналистите, в първия ден на есента Тръмп е в голф клуб в щата Вирджиния. 

Президентът не е бил виждан публично от известно време, което породи спекулации за смъртта му, но отново - единствените снимки, публикувани от Белия дом, бяха на Тръмп, който отива да играе голф с внучка си. 

