Американка бе застреляна от съквартирантката си, помислила я за крадец

Професор и майка на три деца беше фатално простреляна от своя съквартирантка, която я помислила за крадец.

31-годишната Ерика Андерсън загинала при инцидент в Кълъмбъс, щата Джорджия, който властите определят като „случайна стрелба“, съобщават WTVM, Ledger-Inquirer и People.

Малко след полунощ на 13 октомври Андерсън се прибрала вкъщи след посещение при съпруга си и децата им в Индиана.

По информация на съдебния лекар на окръг Мъскоуги, Бъди Брайън, съквартирантката ѝ по-рано била получавала заплахи от собствения си син. Когато чула шум, докато спяла, жената взела пистолета и произвела два изстрела, явно мислейки си, че животът ѝ е в опасност - може би, дори от собствения ѝ син. Вторият куршум улучил Андерсън.

„Трябва да си помислите и за съквартирантката, която стреля. Сигурен съм, че е съкрушена, както всеки би бил при такива обстоятелства“, коментира Брайън пред местната телевизия.

Ерика Андерсън започнала работа през август като преподавател по костюми в катедра „Театър и танц“ на Държавния университет в Кълъмбъс. Преди това е преподавала в Университета в Южна Юта и Университета във Флорида. Работила е професионално в театри и оперни къщи из САЩ – сред които "Sarasota Opera", "Indiana Repertory Theatre" и "Utah Shakespeare Theatre" – както и зад кулисите на турнета на Бродуей като част от IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees (Международен съюз на театралните сценични служители).

В подкрепа на семейството ѝ е създадена дарителска кампания в GoFundMe. Организаторът споделя, че съпругът на Андерсън в момента преминава лечение от рак.

„Ерика тъкмо беше започнала този семестър в Държавния университет в Кълъмбъс като професор в театралния отдел. Тя беше изключително отдаденa на работата и студентите си и искрено развълнувана от бъдещето, което градеше заедно с университетската общност, която вече беше заобичала“, пише в описанието на кампанията.