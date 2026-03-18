Епидемията от менингит на Острова е безпрецедентна, с експлозивен характер

Британските здравни власти заявиха, че епидемията от менингит, която уби студент и шестокласник, е "безпрецедентна". Взимат се спешни мерки за раздаването на антибиотици и ваксиниране, предаде кореспондентът на БНР.

Броят на потвърдените случаи на "инвазивен" менингит в района на Кентърбъри в графство Кент е 15, като в Университета на Кент беше обявена "целенасочена програма за ваксинация".

Двама души починаха досега - 21-годишен студент и 18-годишна ученичка в училище във Фавършам.

Сюзън Хопкинс, главен изпълнителен директор на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, заяви, че епидемията е имала "експлозивен характер", докато заместник-главният медицински директор д-р Томас Уейт заяви, че това е най-бързо разрастващата се епидемия на менингит, която е виждал в кариерата си.

Свързани статии Смъртоносно огнище на менингит във Великобритания, двама младежи починаха

Хопкинс също каза, че през 35-те й години в медицината това са най-много случаи, които е виждала за един уикенд с този вид инфекция. Според нея изглежда епидемията се е разпространила "супер бързо", след като е намерила благоприятна почва в университетските общежития на партита и социални събития. Тя допълни, че все още не може да потвърди откъде е дошла първоначалната инфекция.

Агенцията обяви случаите за "национален инцидент" в неделя, за да помогне за осигуряването на доставки на антибиотици.