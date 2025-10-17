Великобритания е изпратила 85 000 дрона в Украйна тази година

Според британското Министерство на отбраната, Обединеното кралство е доставило приблизително 85 000 дрона на Украйна досега през 2025 г. Безпилотните летателни системи са в основата на боевете в Украйна, като и двете страни използват стотици дронове всеки ден, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Само за 6 месеца Обединеното кралство достави над 85 000 военни дрона на Украйна, много от които са произведени във Великобритания. Тези дронове помагат на Украйна да поразява цели, да събира разузнавателна информация и да прекъсва руските операции“, заяви британското министерство на отбраната.

Това се равнява на около 14 500 дрона на месец.

Въпреки че артилерията продължава да бъде основният източник на жертви и за двете страни (в някои моменти от конфликта дори се превръща в причина за над 80 процента от загубите), безпилотните летателни системи са значителен източник на жертви и за двете страни.

„Дроновете променят войната. В Украйна те са жизненоважни за противодействие на руското нападение“, обясни британското министерство на отбраната.

Безпилотните летателни системи наистина променят воденето на война. Руските и украинските сили използват дронове масово ежедневно за широк спектър от мисии. Воюващите страни използват безпилотни летателни системи за разузнаване, снабдяване, локализиране на артилерийски цели и най-често за кинетични удари срещу войски, основни бойни танкове, бойни машини на пехотата, артилерийски оръдия и други оръжейни системи.

„Подкрепени от инвестиции от 600 милиона британски лири [804 милиона долара] от Обединеното кралство, дроновете включват FPV (дронове с изглед от първо лице) с малък обсег, логистични превозвачи и прехващачи. Тази инвестиция подкрепя фронтовата отбрана и създава работни места както в Обединеното кралство, така и в Украйна“, заяви британското министерство на отбраната.

Доставката на безпилотни летателни системи на Украйна е плавен, интерактивен процес. Британските военни използват данни от бойното поле в реално време, за да подобрят производителността на дроновете на земята, както и да увеличат мащабното производство. Това е съвременен конфликт, а не Първата световна война, където стратегическа, тактическа и технологична патова ситуация доведе до действителна патова ситуация на земята и милиони смъртни случаи по време на брутална окопна война.

Днес технологиите се развиват с бързи темпове и влияят върху начина, по който двете воюващи страни се бият. Съществува постоянна, невидима борба между руските и украинските сили за измисляне на начини за убиване или осакатяване на войските от другата страна. В контекста на дроновете, и двете страни разработват нови дронове, нови начини, по които дроновете могат да доставят оръжия, и контрамерки срещу тях ежедневно.

„Това е част от рекордния ангажимент на Обединеното кралство от 4,5 милиарда британски лири [6 милиарда долара] за отбраната на Украйна през 2025 г. Европейската сигурност започва в Украйна и Обединеното кралство се активизира“, заключи британското министерство на отбраната.

Укрепване на отбраната на НАТО

В допълнение към изпращането на приблизително 85 000 дрона в Украйна досега през 2025 г., британските военни укрепват отбраната и възпиращата сила на НАТО в Източна Европа.

След провокативното нарушаване на въздушното пространство на Полша и НАТО от руски дронове през септември, Лондон изпрати допълнителни изтребители Eurofighter Typhoon в региона като част от операцията на НАТО „Източен страж“. Освен това, британски експерти по борба с дронове ще бъдат разположени в Молдова и ще обучават молдовските сили как да се противодейства на руските безпилотни летателни системи. Освен това, Обединеното кралство си партнира с Латвия за производството на допълнителни 35 000 броя като част от Коалицията за възможности за дронове.

След като Съединените щати отстъпиха място в подкрепата си за Украйна през 2024 г., Обединеното кралство се изяви и предостави ключова военна помощ на затруднената нация, както и важна дипломатическа подкрепа.