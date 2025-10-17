Германия и Швейцария искат да изградят заедно ракетни батерии „Пейтриът”

Европа продължава опитите си да се превъоръжи пред лицето на възприеманата заплаха от възраждащата се руска армия и докато Съединените щати се отдръпват от континента. Този път това се случва под формата на споделена противовъздушна отбрана с произведени в САЩ ракети „Пейтриът“ между членката на НАТО Германия... и номинално неутралната Швейцария. Това е част от германската инициатива „Европейски небесен щит“ ​​(ESSI) и, поне на хартия, е интересно развитие, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Германия стартира ESSI през 2022 г. в отговор на това, което Берлин възприемаше като нарастващи заплахи в Европа след руската инвазия в Украйна. Идеята беше да се обединят системите за противовъздушна и противоракетна отбрана в множество европейски държави и да се изградят слоеве на отбрана (къс, среден и дълъг обсег). Швейцария официално се присъедини към ESSI, което означава, че се е ангажирала да си сътрудничи с други държави по отношение на обществените поръчки, обучението, поддръжката и логистиката.

Като част от модернизацията на отбраната си Air2030 , Швейцария поръча пет огневи установки Patriot – включително радари, пускови установки и т.н. – от Съединените щати, плюс усъвършенствани прехващачи PAC-3 MSE и ракети GEM-T. Швейцария цени националната си самодостатъчност и е сключила споразумения с германски компании и собствената си RUAG, за да може по-добре да поддържа ключови компоненти на системата Patriot, според Army Recognition .

Швейцария бавно се отдалечава от неутралитета

Разбира се, превъоръжаването на Европа звучи чудесно на хартия. Но прилагането на такава мащабна програма се оказва проблематично - особено защото американските оръжия, на които много европейци все още разчитат, стават все по-оскъдни, тъй като американските арсенали се изчерпват по-бързо, отколкото могат да се произведат резервни части. Поради това доставките на ключови ракетни батареи Patriot за Швейцария бяха забавени поради пренасочването на САЩ към производството и доставките на системи и ракети Patriot, за да подкрепят директно Украйна.

Швейцария е избутана на последен план, тъй като исканията от войната в Украйна имат предимство.

В отговор на тези забавяния, Германия се опитва да увеличи собствената си отбранителна индустриална база, за да може да произвежда ракетни системи Patriot в Германия. Германците и ключовите им партньори възнамеряват един ден да изградят както самите пускови установки, така и ракетите, необходими за Patriot ( ракетите PAC-2 ), чрез MBDA, европейски изпълнител в областта на отбраната. Всичко това е част от крайната мисия на Европа за намаляване на зависимостта от американските вериги за доставки и увеличаване на европейската индустриална база за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Интересното е, че Швейцария отдавна ревниво пази своя неутралитет. С присъединяването си към ESSI, приемането на противоракетните отбранителни системи Patriot и стремежа си към индустриално сътрудничество с Германия и Съединените щати, очевидно се наблюдава сеизмична промяна в швейцарската външна политика. Швейцария предефинира своя неутралитет в ерата на напредналите ракетни заплахи, дроновете и хибридната война. Швейцарските политици в областта на отбраната вярват, че ESSI им позволява да останат неутрални в основния правен смисъл, но все пак да участват в колективната отбрана. Всъщност Швейцария гарантира, че в споразумението си с Германия има изключения, които биха ѝ позволили да се откаже от всяка потенциална европейска война, за да запази неутралитета си. И все пак фактът, че Швейцария прави нещо в областта на колективната отбрана, е шокиращо развитие.

Фундаментална промяна в германската отбранителна политика?

Като ръководи проекта ESSI, Берлин действа като ключов фактор в това, което оценява като нарастващи европейски нужди от отбрана. Германия иска да бъде домакин на производството, ключов координатор на програмата ESSI и тази, която ще помага на неутрални държави, като Швейцария, да допринасят за колективната отбрана, като същевременно дава на Швейцария възможност за конфликт, който би застрашил нейния вековен неутралитет.

Всичко това е част от опита на Германия да се преобрази в сила в Европа, не само икономически, но и военно. Берлин се опитва да изгради инфраструктура в подкрепа на европейското превъоръжаване, със или без американците.

Но зависимостта от американската система „Пейтриът“ не звучи като континентална самостоятелност. Всъщност това е ключова слабост на предложения европейски съюз за противовъздушна отбрана – такава, която всички играчи трябва да преодолеят, ако искат някога да се справят самостоятелно и да възпрат Русия по убедителен начин.

Насочването на Германия и Швейцария към споделената им мисия за противовъздушна отбрана с ракетите „Пейтриътс“ е сигнал за навлизането на Европа в нова ера на колективната отбранителна архитектура. Тази ера е нещо повече от ракети и радари, а по-скоро за идентичност, индустриален суверенитет и възпиране в свят, където заплахите са многодоменни и постоянно се развиват.

Швейцария също трябва да се запита дали заради ракетните батареи „Пейтриът“ и връзките с хронично неефективните европейци наистина си струва да се изостави дългогодишният си неутралитет. Като се има предвид колко неспособна се е показала Европа в превъоръжаването и фактът, че ключовите оръжейни запаси на Съединените щати намаляват до опасни нива, както Швейцария, така и Германия трябва да преосмислят някои от допусканията, залегнали в основата на проекта ESSI.