Е-тротинетките са предпочитани на Балканите, но спазват ли се правилата за движение?

От 13 октомври, Албания напълно забрани движението на електрическите тротинетки заради значителен ръст на инцидентите с тях. Мярката е наложена временно и цели гарантирането на обществената сигурност и безопасността по пътищата, каза албанският вътрешен министър Албана Кочиу и добави, че предстои изготвяне на правилник за движението на електрическите тротинетки, след което те ще бъдат единствено за лично ползване, а не за комерсиални цели, като например отдаването им под наем, както е било досега.

У нас максималната скорост за придвижване с тротинетка е 25 км/ч, а използването на защитна каска е задължително. Максималната възраст на водача е 16 години.

През юли Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за движението по пътищата, според които електрическите тротинетки вече няма да могат да се движат по тъмно, трябва да имат регистрация и застраховка "Гражданска отговорност". Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

На водача на е-тротинетката е забранено да превозва други лица и да използва мобилен телефон. Забранява му се да води животни и да паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

Румъния

Според действащото законодателство в Румъния, което е в сила от 2023 г., електрическите тротинетки могат да бъдат управлявани от лица, които имат навършени най-малко 14 години, като максималната скорост на движение е 25 км/ч и е забранено движението им по тротоарите. За този вид превозни средства в момента не се изисква свидетелство за управление и те могат да бъдат използвани законно по обществената пътна мрежа в страната без да се изисква регистрацията им.

Електрическите тротинетки могат да се движат по пътното платно, с изключение на магистралите, или по велоалеите. Забранено е движението им по тротоарите, а в пешеходните зони могат да се движат при условие, че поддържат ниска скорост и дават предимство на пешеходците. Каската е задължителна за лицата под 16 години, а също така превозното средство може да се използва само от едно лице според действащия регламент.

В случай на неспазване на тези правила, ползвателите рискуват глоби в различен размер, като например за движение по тротоара санкцията е над 700 леи (137 евро), а при липса на изискваното от закона задължително оборудване (например фарове) глобата може да достигне над 1000 леи (196 евро), отбелязва в. "Адевърул".

Гърция

Електрическите тротинетки са популярен начин за придвижване в гръцките градове, още повече, че топлото време през голяма част от годината и меката зима благоприятстват целогодишната им употреба. Те обаче създават и обичайните проблеми – създаване на риск от произшествия при употреба от неразумни и неопитни водачи, както и масовото изоставяне на тротинетки под наем на неподходящи места.

Новият гръцки Кодекс за движение по пътищата, който влезе в сила през септември, въведе по-строги правила за използването и движението на електрическите тротинетки.

По-специално законът забранява подобни превозни средства да се движат със скорост, по-висока от 25 км/ч. В новия Кодекс те са разделени на две категории. В първата влизат тротинетките, които конструктивно са предвидени за скорост до 6 км/ч. Те могат да се управляват самостоятелно лица над 12-годишна възраст и за целите на закона се приемат за пешеходци, т.е. могат да се движат по тротоарите. Деца, които не са навършили нужната възраст, също могат да управляват тротинетки от първата категория, но придружавани от лице над 16 г. Във втората категория са електрическите тротинетки, които конструктивно са предвидени за скорости от 6 до 25 км/ч. За управлението е необходима навършена възраст от 15 години, а движението им може да става по велосипедните алеи и по пътища, по които разрешената максимална скорост не надхвърля 50 км/ч.

За управлението на електрическа тротинетка не е нужна шофьорска книжка. Носенето на предпазен шлем обаче е задължително.

Северна Македония

Последните законови изменения в Северна Македония, които регулират движението на електрически тротинетки в градски условия, определят минималната възраст за управление на 14 години, посочва на сайта си скопската адвокатска кантора “Константинвич и Милошевски“. Управлението трябва да се извършва предимно по велосипедни алеи, а при липса на такива – по тротоари или пешеходни площи, като в група водачите трябва да се подреждат един зад друг. Скоростта е ограничена до 25 км/ч на велосипедните алеи и 6 км/ч по пешеходни площи.

Водачите са длъжни да управляват тротинетката стабилно, без да се държат за други превозни средства или да превозват допълнителни лица и предмети, които могат да застрашат тяхната безопасност или тази на околните. За нощно време и условия на намалена видимост е задължително носене на светлоотразителна жилетка, а защитната каска е препоръчителна за всички условия на движение.

Сърбия

В Сърбия използването на електрически тротинетки е законово регулирано в Закона за безопасност на движението по пътищата. Електрическата тротинетка според определението в закона е „моторно превозно средство с поне две колела, механично управление, без места за сядане, чиято постоянна номинална мощност на двигателя не надвишава 0,6 kW и чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 километра в час, а теглото на ненатовареното превозно средство не е повече от 35 килограма.

За да се използва електрическата тротинетка, тя трябва да бъде регистрирана, т.е. да има стикер, издаден от Агенцията за безопасност на пътищата, пишат сръбските медии. Електрическите скутери могат да се карат по велосипедните алеи, пешеходно-велосипедни алеи или велосипедни ленти. Забранено е карането по тротоари, на които няма специален участък за велосипедисти или участък, който е общ за тях и пешеходците. Ако няма велосипедни или пешеходно-велосипедни алеи, карането на тротинетка е разрешено само по пътищата с ограничение на скоростта от 50 км в час, а ако водачът е под 18 години – на пътищата с ограничение на скоростта от 30 км в час.

При управление на електрическа тротинетка носенето на каска е задължително. Носенето на светлоотразителна жилетка също е задължително за непълнолетни при всякакви условия, а за останалите водачи - когато се движат по пътищата.

Управлението на електрически тротинетки от деца под 14-годишна възраст е напълно забранено.

За нарушаващите правилата са предвидени съответните наказания. Най-драстичната глоба варира от 100 000 до 120 000 динара (853 евро до 1024 евро), а до 30-дневна присъда затвор заплашва нарушителите, ползвали това превозно средство по магистралата или автомобилен път.

Черна гора

Към днешна дата използването на електрически тротинетки в Черна гора не е ясно урегулирано от Закона за безопасност по пътищата — те не са категорично признати като вид пътно превозно средство, така че полицията засега няма правна основа за налагане на санкции, се казва в информация на черногорския портал “Cafe de Montenegro“.

В резултат тротинетките често се движат, където намерят — по велоалеи, тротоари или даже по пътното платно — без да има стандартизирани правила за технически характеристики, възраст за управление, скоростни лимити и задължителна екипировка, посочва порталът "Виести“.

Хърватия

В Хърватия използването на електрически тротинетки е регулирано през 2022 г. с изменения в закона за сигурността на движението по пътищата, пише списанието на Хърватския автоклуб "Ревия ХАК". Електрическите тротинетки, електрическите велосипеди, както и двуколесното самобалансиращо се превозно средство сегуей се дефинират като лични превозни средства. В тази категория влизат единствено превозни средства, които нямат седалка, а работният обем на мотора им не е над 25 куб. см или трайната мощност на електромотора им не е повече от 0,6 kW. Изисква се и да не могат да развиват скорост над 25 километра в час.

Личните превозни средства могат да се използват само от лица на възраст над 14 години. Водачите на електрически тротинетки в Хърватия са задължени да носят каска, докато се придвижват. Също така е забранено возенето на повече от един човек на тротинетката. Водачите трябва да носят светлоотразителна жилетка или друга дреха или знак, когато е тъмно или е намалена видимостта през деня.

Глобата за неизпълнение на тези изисквания е 30 евро. Задължително е и включването на фар или друга бяла светлина през нощта или при намалена видимост през деня. Тук глобата при нарушение е 60 евро.

По време на шофиране на електрическа тротинетка е забранено използването на слушалки, ограничаващи слуха и на двете уши - слушалките са позволени, ако едното ухо все пак е свободно. Глобата за нарушение е 30 евро. Не е позволено и паркирането на тротинетките на места, които не са обозначени за тази цел, като "подпирането или изоставянето им на земята" на тротоари и улици. При нарушение на това правило глобата е 130 евро.

При управление на електрическа тротинетка в Хърватия е забранено и рисково шофиране, като каране без ръце, захващане към друго превозно средство, теглене на предмети, които могат да попречат на управлението на тротинетката или да застрашат другите участници в пътното движение. Наказанието за нарушение тук е 30 евро. Също така се изисква водачите в група с няколко тротинетки да се движат един зад друг, вместо един до друг, като глобата за нарушение е 60 евро.

Хърватия регулира и местата, позволени за управление на електрически тротинетки. Препоръчва се да се движат по велоалеите, а при липса на такива да се движат по тротоара или по улицата, когато движението не е твърде интензивно. Позволено е движението на електрически тротинетки и по междуградски пътища, с условието позволената максимална скорост по тях да е 50 км/ч. Глобата за използване на електрическа тротинетка по магистрала или друг път, предназначен само за моторни превозни средства, е 60 евро. / БТА