Зеленски бил готов да се срещне с Путин в Будапеща

Той е заявил това по време на срещата си с Тръмп

19.10.2025 | 21:42 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.

"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.

Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов", съобщава БТА.

Володимир Зеленски Доналд Тръмп Войната в Украйна
