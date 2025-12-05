IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първата дама на САЩ запали светлините на коледното дърво край Белия дом

Тръмп доволен, че мандатите му не са били последователни

05.12.2025 | 08:55 ч. 1
Снимка: Ройтерс

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп запали светлините на коледното дърво в американската столица в студената вечер снощи, предаде Асошиейтед прес.

На ежегодното палене на светлините на дървото, южно от Белия дом, президентът Доналд Тръмп каза пред събралите се, че първата дама ще има честта да ги запали и сам преброи от пет до нула.

След това Мелания Тръмп излезе напред и натисна бутона, който накара дървото зад тях да заблести в златни светлини.

Събитието беше придружено от изпълнения на рок легендите „Бийч Бойс“, изпълнителя на християнска музика Матю Уест и кънтри певците Габи Барет, Джон Парди, Алана Спрингстийн, Брет Янг и Уорън Зейдърс.

В кратко изказване Тръмп напомни за мирното споразумение, подписано по-рано вчера между Руанда и ДР Конго. Той спомена и неоснователните твърдения, че изборите от 2020 г. са били „манипулирани“, но посочи, че доволен е, че мандатите му не са били последователни, защото ще бъде на поста, когато Световното първенство по футбол и Летните олимпийски игри ще се проведат в САЩ догодина.

Тръмп благодари и на онези, които помагат на хората в нужда, както и на полицаите и други служители на правоприлагащите органи, службите за извънредни ситуации и агентите на службите за митнически и граничен контрол, „които рискуват живота си всеки ден“.
(БТА)

 

