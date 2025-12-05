IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима са убити от армията на САЩ при нов удар срещу корабче заради наркотрафик

От септември американските сили са потопили над 20 корабчета

05.12.2025 | 08:35 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американската армия съобщи, че е убила четирима мъже при удар срещу корабче, за което се предполага, че е използвано за трафик на наркотици, в международни води в източната част на Тихия океан, предаде Ройтерс.

„Разузнаването потвърди, че корабчето е пренасяло нелегално наркотици по известен маршрут за наркотрафик в Източния Пасифик. На борда му се намираха четирима наркотерористи, които са убити“, написа Южното командване на американските въоръжени сили в изявление в социалната мрежа „Екс“.

От септември американските сили са потопили над 20 корабчета, заподозрени в трафик на наркотици, при което са убити повече от 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че в резултат на американска операция е бил убит рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.
(БТА)

армия САЩ корабче наркотрафик
